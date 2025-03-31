ضبط 3 خادمات بتهمة سرقة شقة مُعدة برامج شهيرة في الجيزة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على 3 خادمات اتهمتهن مُعدة برامج شهيرة بسرقة شقتها بدائرة قسم شرطة العمرانية.

وأنكرت المتهمات أمام جهات التحقيق الاتهامات المسندة إليهن، وتم عرضهن على النيابة العامة التي طلبت التحريات.



وكان قد تلقي عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع الغرب إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتحرير سيدة بلاغ باكتشافها سرقة مبلغ مالي ومشغولات ذهبية من مسكنها.

وأضافت صاحبة البلاغ في المحضر أنها تستعين بخادمات لمساعدتها في المناسبات، واتهمت 3 يحضرن على فترات بسرقتها.

وتخرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.



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