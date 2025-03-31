الإثنين 31 مارس 2025
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حوادث

انتشار الشرطة النسائية في وسط البلد لمنع التحرش (صور)

الشرطة النسائية
الشرطة النسائية

انتشرت الشرطة النسائية في منطقة وسط البلد بالقاهرة بالتزامن مع أول أيام عيد الفطر المبارك.

الشرطة النسائية 
الشرطة النسائية 

ورصدت عدسة فيتو أفراد الشرطة النسائية في محيط سينما مترو، بناء على تعليمات الأجهزة الأمنية وأجهزة وزارة الداخلية.  

وانتشرت أفراد الشرطة النسائية في محيط سينما مترو للحفاظ على أرواح المواطنين وتنظيم حركة السير ومواجهة أي محاولة تحرش.

الشرطة النسائية 
الشرطة النسائية 

وكثفت أجهزة وزارة الداخلية، صباح اليوم أول أيام عيد الفطر المبارك من انتشارها بكافة المحاور والميادين والمنشأت لتأمين الاحتفالات بعيد الفطر المبارك.

وتستخدم أجهزة الأمن التقنيات الحديثة لمتابعة الحالة الأمنية والتصدي الحاسم لكل ما من شأنه تعكير صفو أجواء الاحتفالات.

انتشار أمني مكثف بكافة المحاور والميادين والمنشأت لتأمين الاحتفالات بعيد الفطر المبارك

وشملت الخطط الأمنية تعيين الارتكازات والنقاط الأمنية وتسيير الأطواف الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكافة المحاور والطرق والشوارع والميادين والنطاقات الحيوية.. فضلًا عن خدمات الشرطة النسائية المشاركة في عمليات الفحص والتأمين. 

كما تم الاستعانة بعناصر شرطية من إدارة كلاب الأمن والحراسة لتمشيط مُحيط المنشآت، بالإضافة إلى التواجد الميداني لكافة المستويات الإشرافية لمتابعة تنفيذ الخطط الأمنية والتأكيد على أهمية مراعاة البعد الإنسانى لدى التعامل مع المواطنين أثناء تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية.

وشددت وزارة الداخلية على مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن ينعم فيه المواطنين بأجواء الاحتفالات، وأهابت بالجميع الالتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان بما يحقق أمن المواطنين.

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الشرطة النسائية سينما مترو الأجهزة الأمنية الشرطة النسائية تؤمن الشرطة النسائية أمام سينما مترو عيد الفطر احتفالات عيد الفطر

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