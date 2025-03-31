أخبار الرياضة اليوم: بيراميدز يلغي طلب استقدام حكام أجانب لمواجهة الأهلي.. تحرك جديد من القلعة الحمراء بشأن عقوبة مباراة القمة.. 3 حالات لتعديل القرارات بعد إعلان رابطة الأندية

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

أرسل نادي بيراميدز اليوم الاثنين خطابًا عبر البريد الإلكتروني الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم، لإبلاغه بإلغاء طلبه السابق، الذي تقدم به رسميًا يوم 28 مارس الماضي لاستقدام طاقم تحكيم أجنبي، لإدارة مواجهته أمام الأهلي، يوم 12 من شهر أبريل الجاري، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز

قال مصدر داخل النادي الأهلي إن هناك تحركا من أجل تخفيض غرامة رابطة الأندية التي تم إقرارها على النادي وتقترب من ٢٠٠ مليون جنيه بعد قرار الاعتذار عن خوض مباراة الزمالك في القمة 130 مؤكدا ان الاتصالات بدأت بالفعل من أجل تخفيض قيمة الغرامة وبعدها ستأتي خطوة الاتفاق على تقسيطها.

علق الدكتور محمد فضل الله المستشار الاستراتيجي الرياضي الدولي على قرار رابطة الأندية المصرية المحترفة بشأن تعديل عقوبات مباراة القمة 130 بين الأهلي والزمالك.

تحدث أحمد حسام ميدو، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، عن رد فعل الأبيض بعد قرارات رابطة الأندية المصرية بشأن مباراة القمة.

وكتب أحمد حسام ميدو عبر صفحته الرسمية على تويتر: “قررنا التصعيد ورفع قضية في المحكمة الرياضية الدولية وبيراميدز متضامن معانا وإن شاء الله بعد تأكيد المحامين الأهلي هيتخصم منه الـ 3 نقاط.. أغبى قرار في تاريخ الكورة المصرية أغبى من قرار انسحاب الأهلي”.

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر اليوم الاثنين تدريباته الجماعية، استعدادا لمواجهة الهلال السوداني غدا في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

سخر حازم إمام، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، من القرارات الجديدة لرابطة الأندية المصرية بشأن مباراة القمة.

وكتب حازم إمام عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل "X": “قوة قهرية ايه بس يا جماعة والله عيب ده رئيس الاتحاد الدولي كان هنا بنفسه طب شوفوا سبب تاني”.

حقق منتخب بوركينا فاسو فوزا مستحقا أمام نظيره منتخب الكاميرون، ببهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب العربي زوالي، في الجولة الافتتاحية لحساب المجموعة الثانية ببطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 17 سنة، التي تقام في المغرب في الفترة من 30 مارس إلى 19 أبريل المقبل.

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه مساء اليوم الاثنين على ملعب فاسكو دي جاما بمدينة كيب تاون، استعدادًا لخوض مباراة ستيلينبوش في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

كشف فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، عن آخر التطورات بشأن مستقبل الثنائي محمد صلاح وفيرجيل فان دايك، نجمي فريق ليفربول الإنجليزي.

دخل النجم المصري عمر مرموش، مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، في منافسة قوية على جائزة أفضل لاعب في النادي عن شهر مارس.

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