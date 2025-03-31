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رياضة

فابريزيو رومانو يكشف تطورات جديدة بشأن تجديد محمد صلاح وفان دايك مع ليفربول

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

كشف فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، عن آخر التطورات بشأن مستقبل الثنائي محمد صلاح وفيرجيل فان دايك، نجمي فريق ليفربول الإنجليزي.

وينتهي تعاقد صلاح وفان دايك مع ليفربول، بنهاية الموسم الجاري، دون توصل لاتفاق بشأن التجديد حتى الآن.

موقف أرنولد لن يؤثر على مستقبل صلاح وفان دايك 

وقال رومانو، في تصريحات لشبكة "GIVEMESPORT" الإنجليزي، إن الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد، ظهير ليفربول، وافق بالفعل على الانضمام لريال مدريد، فين حين لم يحسم صلاح وفان دايك مستقبلهما حتى الآن.

وأفاد رومانو، بأن رحيل أرنولد إلى ريال مدريد لن يؤثر على قرارات صلاح وفان دايك، مشيرًا إلى الثنائي يسير في مفاوضاته الخاصة، ولن يتأثر أي لاعب بقرار الآخر.

وأكد رومانو أن خسارة أرنولد ستمثل ضربة قاسمة لفريق ليفربول، خاصة أنه سيرحل مجانًا دون حصول الريدز على مقابل مالي.

وأشار رومانو إلى أن ليفربول سيقاتل من أجل الحفاظ على صلاح وفان دايك، لأن خسارة ثلاثة لاعبين من القوام الأساسي في فترة انتقالات واحدة ستضعف الفريق.

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