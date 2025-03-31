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رياضة

الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا

مران الأهلي
مران الأهلي

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر اليوم الاثنين تدريباته الجماعية، استعدادا لمواجهة الهلال السوداني غدا في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. 

ويستضيف الفريق الأول بالنادي الأهلي نظيره فريق الهلال السوداني، غدا الثلاثاء، على ملعب استاد القاهرة، في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

قائمة الأهلي لمباراة الهلال 

أعلن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الفريق لمباراة الهلال السوداني المقرر لها غدا الثلاثاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.  

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء 

الدفاع: محمد هاني - عمر كمال عبد الواحد - أكرم توفيق - أشرف داري - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - مصطفى العش - يحيى عطية الله - كريم الدبيس. 

الوسط: مروان عطية - أحمد رضا - محمد مجدي أفشة  - حسين الشحات - عمرو السولية - كريم نيدفيد - إمام عاشور - أشرف بن شرقي - محمد عبدالله. 

الهجوم: وسام أبوعلي - جراديشار.

موعد مباراتي الأهلي أمام الهلال السوداني 

ويلتقي النادي الأهلي في مباراة الذهاب مع فريق الهلال التاسعة مساء غد الثلاثاء، على ستاد القاهرة الدولي، بينما تقام مباراة الإياب يوم 8 من ذات الشهر. 

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