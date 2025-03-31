عمر مرموش ينافس هالاند على جائزة لاعب الشهر في مانشستر سيتي

دخل النجم المصري عمر مرموش، مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، في منافسة قوية على جائزة أفضل لاعب في النادي عن شهر مارس.

عمر مرموش ينافس على جائزة لاعب الشهر في مانشستر سيتي

وأعلن نادي مانشستر سيتي، اليوم الإثنين، عن اللاعبين المرشحين لجائزة لاعب شهر مارس، والتي شهدت تواجد مرموش والنرويجي إيرلينج هالاند والإنجليزي نيكو أورايلي.

وكان مرموش قد نجح مؤخرًا في قيادة مانشستر سيتي، للعبور إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد الفوز على بورنموث 2-1، أمس الأحد، حيث سجل الهدف الثاني للسيتيزنس، بعد دخوله بدقيقتين بدلًا من إيرلينج هالاند.

أرقام عمر مرموش مع مانشستر سيتي

وانضم مرموش لصفوف مانشستر سيتي، في يناير الماضي، قادمًا من آينتراخت فرانكفورت، مقابل 75 مليون يورو.

وسجل مرموش 5 أهداف حتى الآن بقميص مانشستر سيتي، بواقع 3 في البريميرليج، و2 في كأس الاتحاد.

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