خبير رياضي يكشف 3 حالات لتعديل القرارات بعد إعلان رابطة الأندية

علق الدكتور محمد فضل الله المستشار الاستراتيجي الرياضي الدولي على قرار رابطة الأندية المصرية المحترفة بشأن تعديل عقوبات مباراة القمة 130 بين الأهلي والزمالك.

وكتب فضل الله عبر صفحته علي فيسبوك: "فقًا للقواعد العامة المُقررة في الأنظمة الرياضية والدولية على سبيل المثال لا الحصر ( لوائح الفيفا - محكمة التحكيم الرياضية،،، إلخ )، هناك مبدأ فى غاية الأهمية يُعرف ( بمبدأ استقرار القرارات ) ".

وواصل: "فبعد إصدار القرار بشكل رسمي ونهائي من أى هيئة رياضية، لا يجوز الرجوع فيه بأي حالٍ من الأحوال إلا إذا كان القرار الصادر:

(1) - مبنيًا على خطأ قانوني أو إجرائي.(2) - مُستندًا على وقائع غير صحيحة أو معلومات مُضللة.(3)- قابلًا للطعن عليه من قبل الأطراف المتضررة ضمن فترة استئناف مُحددة.

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