تامر عبد المنعم يشارك في دراما رمضان 2025 بمسلسل جوما

أعلن الفنان تامر عبد المنعم مشاركته في موسم رمضان الدرامي المقبل من خلال مسلسل جوما.

نشر تامر البوستر الخاص به من المسلسل عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مرفقا بتعليق: “مسلسل چوما.. رمضان ٢٠٢٥”.

أزمة والد الفنان تامر عبد المنعم الصحية

وكان الفنان تامر عبد المنعم، رئيس البيت الفني للفنون الشعبية، قد أعلن مؤخرا عن تدهور الحالة الصحية لوالده الكاتب الصحفي محمد عبد المنعم، مطالبًا جمهوره ومتابعيه بالدعاء له.

وقال الفنان تامر عبد المنعم على صفحته الشخصية بـ"فيس بوك": " في مثل هذه اللحظات العصيبة أرجو الدعاء لوالدي فإنه بحالة خطيرة للغاية".

وتعرض الكاتب الصحفي الكبير محمد عبدالمنعم والد الفنان تامر عبد المنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية لكسر مفصل الفخد منذ شهرين، وخضع لعملية جراحية لتثبيت كسر مفصل الفخذ.

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