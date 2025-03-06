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ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، سهيلة تفضح علاقة أحمد عبد العزيز بالطالبة ميرفت بالحلقة 6 من "جريمة منتصف الليل"

أحمد عبد العزيز من
أحمد عبد العزيز من مسلسل جريمة منتصف الليل، فيتو

مسلسلات رمضان 2025، شهدت الحلقة السادسة من مسلسل “جريمة منتصف الليل” مواجهة ساخنة بين الفنان أحمد عبد العزيز “د. ناجح” و"سهيلة".

 

سهيلة واجهت دكتور ناجح بعلاقته بالطالبة “ميرفت” وأخبرته أنها على علم بما كان يحدث بينهما، وأنه استدركها لشباكه في علاقة خفية، رغم أنها من دور ابنته، ولم يصن الأمانة التي أوكلها إليه والد “ميرفت”، وحاول ناجح إنكار الأمر بعد ما خرج عن شعوره.

 

 

مسلسل جريمة منتصف الليل 

يُذكر أن مسلسل "جريمة منتصف الليل" هو عمل درامي يحمل مزيجًا من التشويق والغموض، وهو من تأليف محمد الغيطي، وإخراج عصام شعبان، وإنتاج علاء الزير، ويُعرض حصريًا خلال شهر رمضان على شاشة قناة المحور وقناة ميكس.

 

أحداث مسلسل جريمة منتصف الليل 

تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي أكشن، حول جريمة جنائية تحدث في وقت متأخر من الليل، وهي قتل طالبين بالجامعة في مقر سكن إحداهما، وتحوم الشبهات حول كل الدوائر المرتبطة بهما وتتعقد الأحداث عندما نكتشف العوالم الخفية والغامضة لهما، وقصص الطالبات والطلبة والأساتذة.

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مسلسل جريمة منتصف الليل أحمد عبد العزيز الفنان احمد عبد العزيز مسلسلات رمضان

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