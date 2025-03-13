الخميس 13 مارس 2025
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ثقافة وفنون

النهار تعلن عرض مسلسل «أسود باهت» اعتبارا من 16 رمضان

مسلسل أسود باهت،
مسلسل أسود باهت، فيتو

أعلنت قناة النهار عن عرض مسلسل أسود باهت على شاشتها، اعتبارا من يوم 16 رمضان، ويُقدم المسلسل 3 حكايات منفصلة، حيث تحتوي كل حكاية على 5 حلقات.

مسلسل أسود باهت

المسلسل بطولة سهر الصايغ - سوسن بدر - نسرين طافش، وتدور أحداث المسلسل حول جريمة غامضة تحتاج إلى حل، وتبدأ معها سلسلة من التحقيقات التي تكشف عن أسرار وتفاصيل غامضة وصادمة، وعلاقات إنسانية متشابكة.

أسود باهت (وصمة عار) اخراج ممدوح زكي. تأليف كريم سرور، أسود باهت (شغف) إخراج ممدوح زكي وتأليف أحمد صبحي، أسود باهت (دقيقة إلا ربع) إخراج ممدوح زكي تأليف إسلام شتا وعلا الزرقاني. 


 

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أسود باهت نسرين طافش سوسن بدر سهر الصايغ

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