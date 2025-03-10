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ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، موعد عرض الحلقة العاشرة من مسلسل معاوية

مسلسل معاوية، فيتو
مسلسل معاوية، فيتو

مسلسلات رمضان 2025، تعرض مساء اليوم الأثنين الموافق 10 مارس الجاري، عاشر حلقات مسلسل “معاوية” والذي يعرض ضمن الموسم الدرامي الرمضاني الحالي، عبر قناة mbc ومنصة شاهد. 

موعد عرض الحلقة 10 من مسلسل معاوية

وتعرض الحلقة العاشرة من مسلسل معاوية عبر منصة شاهد في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة اليوم الأثنين. 

مسلسل معاوية الحلقة 9

وكانت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل "معاوية" والذي يتناول سيرة وحياة الصحابي معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، قد شهدت تطورات عديدة، حيث تبدأ شرارة الفتنة من الاشتعال وذلك من الكوفة. 

وبدأت شرارة الفتنة من خلاف مالك بن الأشطر النخعي مع سعيد بن العاص والي الكوفة الجديد والذي عينه الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه، وذلك بسبب حديث تناول أهمية قبيلة قريش في تاريخ العرب وانتشار الإسلام في مختلف البلاد. 

غير أن مالك الأشطر لم يعجبه ما تحدث به سعيد بن العاص وتطاول على من في مجلس أمير الكوفة، ليعلم الخليفة بما حصل ويقرر أن يرسله إلى معاوية بن أبي سفيان والي الشام، وذلك ليناظره في ما يردده من أكاذيب تدور حول اختيار الخليفة لولاة من أقاربه بشكل خاص ومن قبيلة قريش بشكل عام، وذلك بخلاف ما حدث بالأساس. 

ويذهب الأشطر إلى معاوية والذي يقيم عليه الحجة ويثبت عدم صحة ما يردده من شائعات وأكاذيب حول الخليفة عثمان ووالي الكوفة سعيد بن العاص. 

كما أن الحلقة تضمنت، كيف بدأت شرارة الفتنة أيضا في مصر، حيث استغل بعض الكارهين للخليفة عثمان ما يحكم به والي مصر عبد الله بن أبي السرح في أمر الخراج، وما يصيب الناس بسببه من صعوبات، ليقومون بتأليبهم على والي مصر وعلى الخليفة ذاته مستغلين بعض أخطاء عبد الله بن أبي السرح. 

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