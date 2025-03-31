ليفربول وإيفرتون، أرقام مذهلة لـ محمد صلاح في ديربي الميرسيسايد

ديربي الميرسيسايد، يستعد محمد صلاح لخوض مباراته رقم 13 مع ليفربول ضد إيفرتون، حيث ساهم بتسجيل 10 أهداف لناديه خلال مواجهاته 12 السابقة، عقب تسجيله 8 أهداف، بالإضافة لتقديمه تمريرتين حاسمتين.

وقاد صلاح، ليفربول، لتحقيق 5 انتصارات في الديربي مقابل 5 تعادلات وخسارتين، علما بأنه تمكن من التسجيل في اللقاء الأخير بين الفريقين الذي خطف خلاله إيفرتون تعادلا مثيرا 2-2 في اللحظات الأخيرة.



ويستضيف ليفربول، الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد صلاح، ضيفا على نظيره إيفرتون بعد غدا الأربعاء علي أرضية ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.





تاريخ لقاءات ديربي الميرسيسايد

وانتهي آخر لقاء بين ليفربول وإيفرتون 2-2 في المباراة التي جمعتهما بالدور الأول لمسابقة الدوري الانجليزي 2-2.

وبدأت لقاءات الفريقين ليفربول ضد إيفرتون في 13 أكتوبر 1894، لتتوالى بعد ذلك مواجهاتهما، حيث تحمل المباراة المقبلة الرقم 246 في مختلف المسابقات.

ويمتلك ليفربول، الأفضلية في المباريات السابقة، عقب تحقيقه 99 انتصارا على منافسه، الذي فاز في 68 لقاءً، بينما فرض التعادل نفسه على 78 مواجهة، وأحرز لاعبو ليفربول 345 هدفا، مقابل 271 هدفا لإيفرتون.

كما تعتبر هذه هي المباراة رقم 66 بين الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز بنظامه الجديد، حيث شهدت المواجهات السابقة بالبطولة أيضا تفوق ليفربول، الذي حقق 28 فوزا، مقابل 11 انتصارا لإيفرتون، بينما خيم التعادل على 26 لقاءً، وأحرز لاعبو ليفربول 91 هدفا مقابل 57 هدفا لإيفرتون.

موعد مباراة ليفربول ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي

موعد مباراة ليفربول وإيفرتون في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي 2024-25 هو يوم الأربعاء 2 أبريل 2025 على ملعب آنفيلد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساءً (21:00) بتوقيت مصر، العاشرة مساءً (22:00) بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بالشرق الأوسط وستخصص لمباراة ليفربول وإيفرتون قناة beIN Sports HD 1.

يتربع ليفربول على الصدارة برصيد 70 نقطة، وبفارق 12 نقطة عن آرسنال الوصيف، بينما يتواجد إيفرتون في المركز 15 برصيد 34 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.