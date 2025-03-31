الإثنين 31 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ليفربول يعلن تفاصيل جولته الصيفية للموسم الجديد

ليفربول
ليفربول

كشف نادي ليفربول الإنجليزي عن خططه للاستعداد للموسم الجديد 2025 /2026، والتي ستشهد عودة الفريق إلى قارة آسيا الصيف المقبل، بعد غياب، تحت قيادة المدرب آرني سلوت.

ومن المقرر أن يواجه ليفربول منافسه ميلان في "هونج كونج"، قبل خوض أول جولة صيفية له في اليابان.


وسيكون اللقاء المرتقب بين ليفربول وميلان، يوم السبت 26 يوليو المقبل، أول مباراة تقام في استاد "كاي تاك" الجديد بهونج كونج، حيث سيتنافس الفريقان على كأس "ستاندرد تشارترد".

وأكد ليفربول أن تفاصيل المرحلة الخاصة بفترة الإعداد في اليابان سيتم الكشف عنها لاحقا، ضمن أجندة الإعداد للموسم المقبل، وسيتم نقل بعثة ليفربول، من لاعبين وجهاز فني، إلى آسيا عبر الخطوط الجوية اليابانية، الشريك الرسمي للنادي، لضمان رحلة مريحة قبل المباريات التحضيرية.

وتأتي هذه العودة إلى قارة آسيا بعد جولة ليفربول في سنغافورة عام 2023، وعودته إلى هونج كونج لأول مرة منذ مشاركته في فترة الإعداد هناك عام 2017.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نادي ليفربول ليفربول الانجليزي قارة أسيا آرني سلوت ميلان اليابان

مواد متعلقة

موعد مباراة ليفربول ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

ليفربول يستعرض أرقام محمد صلاح: نسخة مرعبة للملك المصري

ليس محمد صلاح، نجم ليفربول السابق يوضح أولوية النادي للحفاظ على هذا اللاعب

كم نقطة يحتاجها ليفربول لحسم لقب الدوري الإنجليزي؟

الأكثر قراءة

وزير المالية يعلن موعد زيادة أجور العاملين بالدولة

ترتيب الدوري المصري بعد قرار رابطة الأندية تعديل عقوبات مباراة القمة 130

اختلاط النساء بالرجال، شاهد صلاة عيد الفطر 2025 في ساحة مصطفى محمود (فيديو وصور)

سامح حسين وعبد الستار صبري الأبرز، نجوم الفن والرياضة يشاركون أبناء الشهداء فرحة العيد بحضور السيسي

وفاة زوجة الراحل محمود الجوهري، وهذا موعد صلاة الجنازة

إتمام العبادة والطاعة في رمضان.. تعرف على أهمية عيد الفطر المبارك وعدد أيامه؟

منها الصلاة خارج المسجد، تعرف على سنن وآداب عيد الفطر المبارك

أرسنال يبحث عن فوز غائب أمام فولهام في الدوري الإنجليزي

منوعات

المزيد

إقبال كثيف على حديقة الأزهر من مختلف الجنسيات احتفالا بالعيد

دراسة تكشف آلية عمل الزبادي في محاربة أخطر أنواع سرطان القولون

كيم سوهيون يدافع عن نفسه بالدموع بعد شائعات مواعدته للراحلة كيم ساي رون (فيديو)

ملاهي شوارع المعادي تجذب الأطفال في أول أيام عيد الفطر (صور )

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر في أول أيام عيد الفطر

هيقلب تاني، الأرصاد تحذر من 4 ظواهر تضرب طقس أول أيام عيد الفطر

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم في الأسواق يسجل 140 ألف جنيه للطن

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

أهم 5 رسائل من وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي للأحزاب السياسية (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

إتمام العبادة والطاعة في رمضان.. تعرف على أهمية عيد الفطر المبارك وعدد أيامه؟

منها الصلاة خارج المسجد، تعرف على سنن وآداب عيد الفطر المبارك

سبب تسمية عيد الفطر المبارك بهذا الاسم وفضائله

المزيد
الجريدة الرسمية