ليفربول يعلن تفاصيل جولته الصيفية للموسم الجديد

كشف نادي ليفربول الإنجليزي عن خططه للاستعداد للموسم الجديد 2025 /2026، والتي ستشهد عودة الفريق إلى قارة آسيا الصيف المقبل، بعد غياب، تحت قيادة المدرب آرني سلوت.

ومن المقرر أن يواجه ليفربول منافسه ميلان في "هونج كونج"، قبل خوض أول جولة صيفية له في اليابان.



وسيكون اللقاء المرتقب بين ليفربول وميلان، يوم السبت 26 يوليو المقبل، أول مباراة تقام في استاد "كاي تاك" الجديد بهونج كونج، حيث سيتنافس الفريقان على كأس "ستاندرد تشارترد".

وأكد ليفربول أن تفاصيل المرحلة الخاصة بفترة الإعداد في اليابان سيتم الكشف عنها لاحقا، ضمن أجندة الإعداد للموسم المقبل، وسيتم نقل بعثة ليفربول، من لاعبين وجهاز فني، إلى آسيا عبر الخطوط الجوية اليابانية، الشريك الرسمي للنادي، لضمان رحلة مريحة قبل المباريات التحضيرية.

وتأتي هذه العودة إلى قارة آسيا بعد جولة ليفربول في سنغافورة عام 2023، وعودته إلى هونج كونج لأول مرة منذ مشاركته في فترة الإعداد هناك عام 2017.

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