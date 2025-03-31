الصراع على الحذاء الذهبي، ليفاندوفسكي يقترب من عرش محمد صلاح

الحذاء الذهبي، يتربع النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول على قمة المتنافسين على جائزة الحذاء الذهبي، وسط منافسة قوية من روبرت ليفاندوسكي وكيليان مبابي.

محمد صلاح يتفوق علي ليفاندوفسكي

ويتفوق محمد صلاح فقط على روبرت ليفاندوفسكي في تصنيف الهدافين بالدوريات الخمس الكبرى.

وسجل صلاح مع ليفربول، 27 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن، ويتبقى للاعب المصري تسع مباريات في الدوري، وكذلك الأمر لـ ليفاندوفسكي ومبابي.

وسجل الفرعون المصري 27 هدفا في 29 مباراة.

ويدخل في المنافسة كل من ماتيو ريتيجي لاعب أتالانتا الإيطالي والذي أحرز 22 هدفًا، وفي الدوري الألماني، سجل هاري كين 22 هدفًا.

جدير بالذكر أن المنافسة علي ترتيب هدافي الدوري الإسباني على جائزة الهداف بين ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة، وكيليان مبابي مهاجم ريال مدريد تشهد إثارة كبيرة مع كل جولة من الليجا.

ليفاندوفسكي يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإسباني برصيد 25 هدفًا، بعدما سجل ثنائية في فوز برشلونة أمام جيرونا برباعية لهدف، وسجل مبابي هدفين في فوز ريال مدريد أمام ليجانيس، ويملك في رصيده 22 هدفًا بفارق 3 أهداف عن ليفاندوفسكي.

وأبدى النجم البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، سعادته بقيادة برشلونة للفوز (4-1) على ضيفه جيرونا، ضمن منافسات الجولة 29 من الليجا، في ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي".

وقال ليفاندوفسكي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "سيطرنا على المباراة في الشوط الأول، لكننا افتقدنا التسجيل".

وتابع: "في الشوط الثاني، ربما كنا أكثر هجومية.. في بعض الأحيان، من المهم التحلي بالصبر وامتلاك خطة واضحة".

وحول استمراريته في تسجيل الأهداف، رغم تقدمه في العمر (36 عامًا)، أجاب: "أعلم أن الكثير من الناس تحدثوا عن عمري، لكني كنت أعمل منذ أن كنت في الـ21 أو الـ22 من عمري، حتى أتمكن من اللعب لسنوات أطول في القمة".

وأردف: "إذا نظرنا إلى الأرقام، فلا يوجد فارق بين ما كنت أقدمه قبل سنوات، وما أقدمه الآن، لكن الأهم هو الفريق.. إذا كنا مركزين كما فعلنا اليوم، سنكون خطيرين وسنستمتع بكرة القدم، في هذه المرحلة الأخيرة من الموسم".

وعن صراعه على الحذاء الذهبي مع محمد صلاح، نجم ليفربول، الذي سجل 27 هدفًا في البريميرليج هذا الموسم، حتى الآن، قال ليفاندوفسكي، صاحب الـ25 هدفًا في الليجا: "بالنسبة لي، الأهم هو مساعدة الفريق".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.