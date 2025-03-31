موعد مباراة ليفربول ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

يستعد ليفربول بقيادة محمد صلاح لمواجهة إيفرتون في الديربي على ملعب آنفيلد، يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي 2024-2025.

موعد مباراة ليفربول ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي

موعد مباراة ليفربول وإيفرتون في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي 2024-25 هو يوم الأربعاء 2 أبريل 2025 على ملعب آنفيلد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساءً (21:00) بتوقيت مصر، العاشرة مساءً (22:00) بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بالشرق الأوسط وستخصص لمباراة ليفربول وإيفرتون قناة beIN Sports HD 1.

ليفربول يتربع على الصدارة برصيد 70 نقطة، وبفارق 12 نقطة عن آرسنال الوصيف، بينما يتواجد إيفرتون في المركز 15 برصيد 34 نقطة.

ماذا يحتاج ليفربول لحسم الدوري الإنجليزي

ليفربول يتصدر جدول الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 12 نقطة عن أقرب منافسيه، أرسنال.

يحتاج ليفربول إلى 16 نقطة إضافية من أصل 27 نقطة متاحة في المباريات التسع المتبقية لضمان الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.



وإذا تعثر أرسنال (أي خسر أو تعادل في مبارياته)، قد يحتاج ليفربول إلى نقاط أقل من 16 لضمان اللقب.

وتعود عجلة الدوري الإنجليزي الممتاز للدوران مرة أخري يوم غدا الثلاثاء بعد انتهاء فترة التوقف الدولي خلال مارس الجاري.

مواعيد الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي



الثلاثاء 1 أبريل 2025



آرسنال ضد فولهام - 8:45 مساءً - استاد الإمارات

وولفرهامبتون ضد وست هام - 8:45 مساءً - ملعب مولينيو

نوتينجهام فورست ضد مانشستر يونايتد - 9 مساءً - ملعب سيتي جراوند

الأربعاء 2 أبريل 2025

مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي - 8:45 مساءً - ملعب الاتحاد

نيوكاسل يونايتد ضد برينتفورد - 8:45 مساءً - ملعب سانت جيمس بارك

ساوثهامتون ضد كريستال بالاس - 8:45 مساءً - ملعب سينت ماري

بورنموث ضد إبسويتش تاون - 8:45 مساءً - ملعب فيتاليتي

برايتون ضد أستون فيلا - 8:45 مساءً - ملعب فالمر

ليفربول ضد إيفرتون - 9 مساءً - آنفيلد

3 أبريل 2025

تشيلسي ضد توتنهام - 9 مساءً - ستامفورد بريدج

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