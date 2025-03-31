الإثنين 31 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد مباراة ليفربول ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

موعد مباراة ليفربول
موعد مباراة ليفربول ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي، فيتو

يستعد ليفربول بقيادة محمد صلاح لمواجهة إيفرتون في الديربي على ملعب آنفيلد، يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي 2024-2025.

موعد مباراة ليفربول ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي 

موعد مباراة ليفربول وإيفرتون في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي 2024-25 هو يوم الأربعاء 2 أبريل 2025 على ملعب آنفيلد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساءً (21:00) بتوقيت مصر، العاشرة مساءً (22:00) بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بالشرق الأوسط وستخصص لمباراة ليفربول وإيفرتون قناة beIN Sports HD 1.

 

ليفربول يتربع على الصدارة برصيد 70 نقطة، وبفارق 12 نقطة عن آرسنال الوصيف، بينما يتواجد إيفرتون في المركز 15 برصيد 34 نقطة.

 

ماذا يحتاج ليفربول لحسم الدوري الإنجليزي 

ليفربول يتصدر جدول الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 12 نقطة عن أقرب منافسيه، أرسنال.

يحتاج ليفربول إلى 16 نقطة إضافية من أصل 27 نقطة متاحة في المباريات التسع المتبقية لضمان الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.


وإذا تعثر أرسنال (أي خسر أو تعادل في مبارياته)، قد يحتاج ليفربول إلى نقاط أقل من 16 لضمان اللقب.

وتعود عجلة الدوري الإنجليزي الممتاز للدوران مرة أخري يوم غدا الثلاثاء  بعد انتهاء فترة التوقف الدولي خلال مارس الجاري.

 

مواعيد الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي 
 

الثلاثاء 1 أبريل 2025


آرسنال ضد فولهام - 8:45 مساءً -  استاد الإمارات
وولفرهامبتون ضد وست هام -  8:45 مساءً  -  ملعب مولينيو
نوتينجهام فورست ضد مانشستر يونايتد - 9 مساءً -  ملعب سيتي جراوند

الأربعاء 2 أبريل 2025
مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي - 8:45 مساءً  - ملعب الاتحاد
نيوكاسل يونايتد ضد برينتفورد - 8:45 مساءً  - ملعب سانت جيمس بارك
ساوثهامتون ضد كريستال بالاس - 8:45 مساءً  -  ملعب سينت ماري
بورنموث ضد إبسويتش تاون - 8:45 مساءً  -  ملعب فيتاليتي
برايتون ضد أستون فيلا - 8:45 مساءً  - ملعب فالمر
ليفربول ضد إيفرتون - 9 مساءً -  آنفيلد

 

3 أبريل 2025
تشيلسي ضد توتنهام  - 9 مساءً -  ستامفورد بريدج

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الانجليزي الدوري الإنجليزي الممتاز ليفربول ليفربول وإيفرتون ليفربول ضد إيفرتون مباراة ليفربول ضد ايفرتون مباراة ليفربول وايفرتون موعد مباراة ليفربول ضد إيفرتون محمد صلاح

مواد متعلقة

ليفربول يستعرض أرقام محمد صلاح: نسخة مرعبة للملك المصري

ليس محمد صلاح، نجم ليفربول السابق يوضح أولوية النادي للحفاظ على هذا اللاعب

كم نقطة يحتاجها ليفربول لحسم لقب الدوري الإنجليزي؟

الدوري الإنجليزي في أرقام قبل الجولة 30.. ليفربول الأشرس هجومًا وآرسنال الأقوى دفاعًا.. منافسة نارية على مراكز الأبطال.. وساوثهامبتون يغرق في القاع بـ 70 هدفا في شباكه

الأكثر قراءة

اختلاط النساء بالرجال، شاهد صلاة عيد الفطر 2025 في ساحة مصطفى محمود (فيديو وصور)

سامح حسين وعبد الستار صبري الأبرز، نجوم الفن والرياضة يشاركون أبناء الشهداء فرحة العيد بحضور السيسي

الشرع يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بالمسجد الأموي بدمشق (فيديو)

سقوط سكرتير عام محافظة الدقهلية داخل مسجد النصر بالمنصورة بعد صلاة العيد ونقله إلى المستشفى

عيدية رومانسية، خطيب يفاجئ خطيبته "ببوكيه فلوس" في صلاة عيد الفطر 2025 (صور)

أول مدينة تصلي صلاة عيد الفطر المبارك 2025

أخبار مصر: احتفالات المصريين بعيد الفطر، وفاة سكرتير عام محافظة القليوبية داخل المسجد بشكل مفاجئ، صدمة جديدة للزمالك وبيراميدز

وفاة السكرتير العام لمحافظة الدقهلية بعد فشل محاولات إسعافه

منوعات

المزيد

ملاهي شوارع المعادي تجذب الأطفال في أول أيام عيد الفطر (صور )

فرحة أول أيام عيد الفطر المبارك تسيطر على شوارع مصر (صور)

قصات شعر غريبة، أطفال يلفتون الأنظار في أول أيام عيد الفطر(صور)

بينهم أفراد فى القوات المسلحة، سرقة بيانات 42 مليون عميل في بنك إيراني

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر في أول أيام عيد الفطر

هيقلب تاني، الأرصاد تحذر من 4 ظواهر تضرب طقس أول أيام عيد الفطر

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم في الأسواق يسجل 140 ألف جنيه للطن

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

أهم 5 رسائل من وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي للأحزاب السياسية (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 31 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 31 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 31 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية