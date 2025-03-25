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محافظات

وفيات ومصابون في تصادم بين أتوبيس يقل سودانيين وشاحنة نقل ثقيل بأسوان

حادث تصادم في أسوان،
حادث تصادم في أسوان، فيتو

شهد طريق أبو سمبل الدولي، بمحافظة أسوان، حادث تصادم وقع بين أتوبيس وشاحنة نقل ثقيل، وأسفر عنه وفيات ومصابين جارٍ حصرهم، وتسبب في إغلاق الطريق.

تلقى اللواء محمد أبو الليل مدير أمن أسوان، إخطارًا من شرط يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق الدولي "أسوان - أبو سمبل" بالقرب من الكيلو 70، بين أتوبيس نقل ركاب تابع لإحدى شركات السياحة السودانية وعلى متنه عدد من المواطنين سودانيين الجنسية، وشاحنة نقل ثقيل.

وأسفر الحادث فى وقوع وفيات ومصابين جارٍ حصرهم، ونقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفيات والمشرحة، كما تم إغلاق الطريق  بصفة مؤقتة، لحين رفع آثار الحادث وإعادة تسيير الحركة مرة أخرى.

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​ أسوان أبوسمبل مستشفي تصادم دولى شاحنة نقل ثقيل سودانيين الجنسية اللواء محمد أبو الليل مدير أمن أسوان

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