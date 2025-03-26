وفد الأقباط الكاثوليك يهنئ محافظ أسوان بمناسبة عيد الفطر المبارك (صور)

قدم وفد الأقباط الكاثوليك التهنئة إلى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بمناسبة عيد الفطر المبارك، وأثناء استقباله للوفد الكنسى بحضور نيافة الأنبا عمانوئيل مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك لمحافظات قنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر، والقمص أنطونيوس ذكرى راعى كنيسة الأقباط الكاثوليك بأسوان، والوفد المرافق لهم.

وفد الكنيسة يزور محافظ أسوان

وقدم الدكتور إسماعيل كمال شكره لزيارة وفد الأقباط الكاثوليك التى تعكس التعاون البناء والمثمر بين المحافظة والكنيسة، مؤكدًا على أن روح الإخاء والمحبة تساهم بشكل مباشر فى تحقيق التنمية والعمران تحت قيادة واعية وحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى لمواجهة كافة التحديات والوصول إلى ما نصبو إليه من آمال وطموحات.

فيما أشار الأنبا عمانوئيل إلى أننا نحرص على تبادل التهانى مع محافظ أسوان لتقديم التهنئة فى الأعياد، وفى ظل أجواء من الأخوة والمحبة ، لافتًا إلى أن كلنا مصريون مصيرنا واحد وأعيادنا وأفراحنا وأحزاننا كلها واحدة، وساهم ذلك فى تحقيق ملحمة من الإنجازات التى تشهدها الجمهورية الجديدة فى كافة قطاعات العمل بما يصب فى صالح المواطنين.

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