حناجر ذهبية تصدح يوم العيد، خريطة التلاوات المرتلة والموجودة اليوم بإذاعة القرآن الكريم

تشهد خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم الإثنين غرة شهر شوال 1446 هجرية، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم مجموعة قوية من عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:



08:00 ص – تلاوة للشيخ محمد صديق المنشاوي، وما تيسر من سورة يوسف (30 دقيقة).

08:38 ص – تلاوة للشيخ أبو العينين شعيشع، وما تيسر من سورة البقرة (15 دقيقة).

09:27 ص – تلاوة للشيخ محمود عبدالحكم، وما تيسر من سورة الحديد (15 دقيقة).

09:44 ص – الختمة المجودة، تلاوة للشيخ عبدالرحمن الدروي، وما تيسر من سورة سبأ (15 دقيقة).

فترة الظهيرة:

12:04 م – (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ محمد عبدالعزيز حصان، وما تيسر من قصار السور (30 دقيقة).

01:19 م – (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ مصطفى إسماعيل، وما تيسر من سور النحل / الذاريات / الحاقة / النازعات (تلاوة نادرة) (42 دقيقة).

02:50 م – (قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ محمود خليل الحصري، وما تيسر من سورتي الحاقة / المعارج (30 دقيقة).

فترة العصر:

03:35 م – الختمة المجودة (تقديم التلاوة).

03:40 م – مصحف مجود للشيخ عبدالفتاح الشعشاعي، سورة البقرة (29 دقيقة).

04:21 م – (قرآن بعد العصر) تلاوة للشيخ طه الفشني، وما تيسر من سورتي الإنسان / الطارق (30 دقيقة).

04:53 م – (قرآن بعد العصر) تلاوة للشيخ عبدالعظيم زاهر، وما تيسر من سورة العنكبوت (30 دقيقة).

فترة المغرب والعشاء:

05:35 م – (قرآن المغرب) تلاوة للشيخ محمود البجيرمي، وما تيسر من سورتي الشورى / العلق (38 دقيقة).

06:18 م – (قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ كامل يوسف البهتيمي، وما تيسر من سورة الأنعام (15 دقيقة).

09:30 م – (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ عبدالباسط عبدالصمد، وما تيسر من سورة الجاثية (30 دقيقة).

فترة السهرة وما بعد منتصف الليل:

11:17 م – (قرآن السهرة) تلاوة للشيخ محمد صديق المنشاوي، وما تيسر من سور الحشر / الطارق / الفجر / البلد (45 دقيقة).

12:24 ص – (بعد منتصف الليل) تلاوة للشيخ راغب مصطفى غلوش، وما تيسر من سورتي هود / النصر (44 دقيقة).

01:35 ص – (بعد منتصف الليل) تلاوة للشيخ علي حزين، وما تيسر من سورة آل عمران (15 دقيقة).

02:25 ص – (بعد منتصف الليل) تلاوة للشيخ عبدالعظيم زاهر، وما تيسر من سورتي الملك / القلم (30 دقيقة).

05:48 ص – (بعد الفجر) تلاوة للشيخ محمد ساعي نصر الجرزاوي، وما تيسر من سورة الأحزاب (15 دقيقة).

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