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محافظات

البابا تواضروس ومحافظ البحيرة يشهدان مراسم وداع الأنبا باخوميوس بدمنهور (صور)

مراسم الوداع للانبا
مراسم الوداع للانبا باخوميوس، فيتو

شهد البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، المراسم الرسمية والشعبية التي أقيمت لتوديع الأنبا باخوميوس، شيخ مطارنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مطران إيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية ورئيس دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي، بكرمة مارمرقس بدمنهور، حيث توافدت جموع غفيرة من أبناء المحافظة ومحبيه لتقديم واجب العزاء، وسط أجواء مليئة بالحزن والتقدير لشخصه الكريم. 

مسيرة حافلة بالعطاء والخدمة

وشهدت محافظ البحيرة، مراسم إلقاء نظرة الوداع الشعبي على الأنبا باخوميوس – مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، الذي وافته المنية بعد مسيرة حافلة بالعطاء والخدمة، وأعربت المحافظ عن خالص تعازيها لقداسة البابا تواضروس الثاني ولمجمع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ولأبناء محافظة البحيرة، مؤكدةً أن الأنبا باخوميوس كان شخصية وطنية عظيمة ورمزًا للحكمة والمحبة، حيث كرس حياته لنشر قيم التسامح والإخاء، وساهم في تعزيز الروابط المجتمعية بين أبناء الوطن الواحد.

 

بصمات واضحة في خدمة المجتمع

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر أن محافظة البحيرة فقدت برحيله قامة روحية ودينية عظيمة، كان لها بصمات واضحة في خدمة المجتمع، مشيرةً إلى أن مسيرته ستظل خالدة في وجدان الجميع لما قدمه من جهود كبيرة في دعم قضايا الوطن ونشر رسالة المحبة والسلام.

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البابا تواضروس الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة الانبا باخوميوس بدمنهور

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