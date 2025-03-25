تطوير منظومة المخلفات الصلبة وتكثّيف الرقابة على المحطة الوسيطة بدمنهور

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على استمرار جهود المحافظة لتحقيق بيئة نظيفة ومستدامة، وذلك من خلال تطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة، وغلق المقالب العشوائية، ورفع جميع التراكمات اليومية، وضمان التخلص الآمن من المخلفات مع الالتزام بعمليات جمع ونقل المخلفات البلدية ووصول المتولد اليومي من جميع مراكز المحافظة إلي مصانع تدوير المخلفات الثلاثة، مشددة على أهمية التعاون بين كافة الجهات المختصة لضمان تقديم خدمات بيئية متكاملة وتحقيق بيئة آمنة ومستدامة للمواطنين.

تدوير المخلفات بالطرانة بمركز حوش عيسى

كثّفت الإدارة المتكاملة للمخلفات بمحافظة البحيرة، حملاتها المرورية على المحطة الوسيطة بمدينة دمنهور، حيث تستقبل المحطة متوسط 200 طن من المخلفات يوميًا من داخل المدينة، والتي يتم نقلها عبر السيارات المزوّدة بالصناديق الكبيرة إلى مصنع تدوير المخلفات بالطرانة بمركز حوش عيسى، ومن خلال المتابعة الميدانية، تبيّن أن المحطة تعمل بكفاءة عالية عبر 5 سيارات نقل كبيرة، و10 صناديق حاويات كبيرة، وميزان بسكول لمراقبة كميات المخلفات المنقولة.

رفع المخلفات الواردة يوميًا

كما تأكدت فرق المتابعة من عدم وجود أي تراكمات بالمحطة بدمنهور، حيث يتم رفع المخلفات الواردة يوميًا لضمان استمرارية العمل وتحقيق بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين.

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