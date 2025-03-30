الإثنين 31 مارس 2025
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حوادث

ضبط 4 قضايا جلب مخدرات وتنفيذ 623 حكما قضائيا في حملة أمنية بأسوان

حملة أمنية
حملة أمنية

 

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن أسوان، حملة مكبرة استهدفت ضبط الحائزين والمتاجرين في المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

حملة أمنية لضبط حائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة في أسوان

وأسفرت الجهود خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عن  ضبط 4 قضايا جلب مواد مخدرة ضُبط خلالهم أكثر من 6 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 2 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية لمخدرى "الهيروين , الشابو" بحوزة 5 متهمين"لأحدهم معلومات جنائية"، وتنفيذ 623 حكم قضائى متنوع.

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وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

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الأسلحة النارية الهاربين من تنفيذ الأحكام المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام المحكوم عليهم الهاربين

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