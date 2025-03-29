ارتفاع أسعار الكحك في دمياط

تشهد أسواق دمياط ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الكحك، أحد أهم مظاهر الاحتفال بعيد الفطر، ما جعل الكثير من الأسر تعيد التفكير في الكميات التي تشتريها أو تبحث عن بدائل أقل تكلفة.

أصحاب محلات الحلويات: ارتفاع أسعار المواد الخام السبب الرئيسي

أوضح محمود الحلواني، صاحب أحد مصانع الحلويات في دمياط، أن ارتفاع الأسعار كان متوقعًا بسبب الزيادة المستمرة في أسعار المواد الخام مثل الدقيق والسكر والسمن، لكنه أكد أن المحال تحاول مواجهة ذلك بتقديم عروض على الكميات الكبيرة لجذب الزبائن.

زيادة ملحوظة في الأسعار مع اقتراب عيد الفطر

إقبال متفاوت بين المحال الكبرى والمخابز الشعبية

ورغم ارتفاع الأسعار، لا تزال بعض الأسر تفضل شراء الكحك الجاهز من المحال المعروفة التي تضمن الجودة، في حين زاد الإقبال على المخابز الشعبية التي تقدم أسعارًا أقل نسبيًا، حيث يبدأ سعر الكيلو في بعض الأماكن من 80 جنيهًا.

صناعة الكحك في المنزل.. حل اقتصادي تلجأ إليه الأسر

مع استمرار ارتفاع الأسعار، لجأت العديد من الأسر إلى تحضير الكحك في المنزل كبديل اقتصادي. تقول إيمان محمد، ربة منزل، إنها اضطرت إلى تقليل الكميات التي تشتريها هذا العام، واستبدلت جزءًا منها بتحضير الكحك منزليًا لتوفير النفقات.

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