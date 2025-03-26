طريقة عمل البيتيفور بالشوكولاتة بمكونات بسيطة
طريقة عمل البيتيفور بالشوكولاتة، البيتيفور من مشتقات كحك العيد الشهيرة واللذيذة التى يعشقها الكبار والصغار لمذاقه المميز.
وطريقة عمل البيتيفور بالشوكولاتة، سهلة وبسيطة وغير مكلفة لذا تفضل ربات البيوت تحضيره فى المنزل بدلا من شرائه جاهزا فى عيد الفطر المبارك.
وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل البيتيفور بالشوكولاتة.
مكونات عمل البيتيفور بالشوكولاتة:
2 كوب دقيق
1 كوب زبدة (طرية بدرجة حرارة الغرفة)
نصف كوب سكر بودرة
1 بيضة
1 ملعقة صغيرة فانيليا
2 ملعقة كبيرة كاكاو خام
رشة ملح
للتزيين:
شوكولاتة مذابة (غامقة أو بالحليب حسب الرغبة)
مكسرات مفرومة أو سكر ملون أو جوز الهند
طريقة عمل البيتيفور بالشوكولاتة:-
- في وعاء، اخفقي الزبدة مع السكر البودرة حتى يصبح الخليط كريمي وهش.
- أضيفي البيضة والفانيليا، واستمري في الخفق حتى يتجانس الخليط.
- في وعاء آخر، انخلي الدقيق مع الكاكاو ورشة الملح، ثم أضيفيه تدريجيًا إلى خليط الزبدة.
- اعجني المكونات حتى تحصلي على عجينة ناعمة ولينة.
- ضعي العجينة في كيس حلواني مزود بقمع مزخرف، وشكليها على صينية خبز مبطنة بورق الزبدة.
- اخبزي البيتي فور في فرن مسخن مسبقًا على حرارة 180 درجة مئوية لمدة 10-12 دقيقة فقط، ثم اتركيه ليبرد تمامًا.
- بعد أن يبرد، غمسي أطرافه في الشوكولاتة المذابة وزينيه بالمكسرات أو أي تزيين حسب الرغبة.
- اتركيه حتى تجف الشوكولاتة، ثم قدميه أو خزنيه في علبة محكمة الإغلاق.
- لا تبالغي في وقت الخبز، لأنه يفقد هشاشته.
- يمكنكِ حشو حبتين من البيتي فور بمربى أو شوكولاتة قبل تغميس الأطراف.
ولعمل الغريبة
مكونات عمل الغريبة:-
2 كوب دقيق أبيض منخول
1 كوب سمن أو زبدة بدرجة حرارة الغرفة
نصف كوب سكر ناعم (سكر بودرة)
رشة فانيليا
فستق أو لوز للتزيين (اختياري)
طريقة عمل الغريبة فى البيت:
- في وعاء عميق، نخفق السمن مع السكر جيدًا باستخدام مضرب كهربائي أو يدوي حتى يصبح الخليط كريمي وهش.
- نضيف الفانيليا، ثم نبدأ بإضافة الدقيق تدريجيًا ونعجن برفق حتى تتكون عجينة ناعمة وطرية، لا تلتصق باليد.
- نغطي العجينة ونتركها ترتاح في الثلاجة لمدة نصف ساعة.
- نُشكل العجينة على شكل كرات صغيرة ونرصها في صينية مبطنة بورق زبدة، مع ترك مسافة بسيطة بين كل حبة وأخرى.
- نزين كل قطعة بحبة فستق أو لوز.
- نخبز الغريبة في فرن مُسخن مسبقًا على درجة حرارة 160° مئوية لمدة 10 إلى 15 دقيقة، أو حتى يبدأ أسفلها بالاحمرار الخفيف. يجب عدم تحمير الوجه.
- نترك الغريبة تبرد تمامًا قبل نقلها من الصينية حتى لا تتكسر.
- لا تفرطي في العجن حتى لا تفقد الغريبة هشاشتها.
- يمكن استخدام الزبدة بدلًا من السمن، لكن الطعم مع السمن يكون أقرب للطابع الشرقي التقليدي.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا