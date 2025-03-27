طريقة عمل البيتيفور الناعم بمقادير مضبوطة

طريقة عمل البيتيفور الناعم، البيتيفور من أشهى أنواع حلوى العيد حيث له مذاق مميز ويقدم بحشوات وأشكال مختلفة لذا يقبل على تناوله الكبار والصغار.

وطريقة عمل البيتيفور الناعم، سهلة وبسيطة وغير مكلفة لذا تحرص العديد من ربات البيوت تحضيره فى المنزل بدلا من شرائه جاهزا بأسعار عالية.

وتقدم الشيف بسمة السباعي، طريقة عمل البيتيفور الناعم.

مكونات عمل البيتيفور الناعم:-

1500 جرام دقيق

1000 جرام زبدة

400 جرام سكر بودر

8 بيضات

فانيليا

1/4 ملعقة صغيرة بيكينج بودر

طريقة عمل البيتيفور الناعم:-

يضرب فى العجان أو المضرب الكهربائى الزبدة والسكر جيدا حتى تصبح كريمة بيضاء وهشة.

يضاف بيضة تلو الأخرى حتى يتجانس الخليط.

ثم يضاف الدقيق بالتدريج، مع مراعاة أن العجينة تكون مثل الكريمة وناعمة وليست عجينة متماسكة.

ثم تشكل بالقمع وتخبز على درجة حرارة 180 لمدة 10 دقائق، ولونه يكون فاتح حتى لا يكون قاسى.

ثم يزين بالشيكولاتة أو المربى مع جوز الهند أن الشيكولاتة المفرومة.

البيتيفور الناعم

ولعمل البيتيفور بالشوكولاتة

مكونات عمل البيتيفور بالشوكولاتة:-

2 كوب دقيق

1 كوب زبدة (طرية بدرجة حرارة الغرفة)

نصف كوب سكر بودرة

1 بيضة

1 ملعقة صغيرة فانيليا

2 ملعقة كبيرة كاكاو خام

رشة ملح

للتزيين:

شوكولاتة مذابة (غامقة أو بالحليب حسب الرغبة)

مكسرات مفرومة أو سكر ملون أو جوز الهند.

طريقة عمل البيتيفور بالشوكولاتة:-

في وعاء، اخفقي الزبدة مع السكر البودرة حتى يصبح الخليط كريمي وهش.

أضيفي البيضة والفانيليا، واستمري في الخفق حتى يتجانس الخليط.

في وعاء آخر، انخلي الدقيق مع الكاكاو ورشة الملح، ثم أضيفيه تدريجيًا إلى خليط الزبدة.

اعجني المكونات حتى تحصلي على عجينة ناعمة ولينة.

ضعي العجينة في كيس حلواني مزود بقمع مزخرف، وشكليها على صينية خبز مبطنة بورق الزبدة.

اخبزي البيتي فور في فرن مسخن مسبقًا على حرارة 180 درجة مئوية لمدة 10-12 دقيقة فقط، ثم اتركيه ليبرد تمامًا.

بعد أن يبرد، غمسي أطرافه في الشوكولاتة المذابة وزينيه بالمكسرات أو أي تزيين حسب الرغبة.

اتركيه حتى تجف الشوكولاتة، ثم قدميه أو خزنيه في علبة محكمة الإغلاق.

لا تبالغي في وقت الخبز، لأنه يفقد هشاشته.

يمكنكِ حشو حبتين من البيتي فور بمربى أو شوكولاتة قبل تغميس الأطراف.

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