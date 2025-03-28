أسعار كحك العيد في الجيزة.. تسجل ارتفاعًا بسبب غلاء المواد الخام.. البسكويت بـ 180 جنيها والعلبة الاقتصادية تبدأ من 150.. وإقبال كثيف على العبوات الصغيرة (فيديو وصور)

مع اقتراب عيد الفطر، تحظى أسعار كحك العيد باهتمام متزايد، حيث يعتبر من الحلويات الأساسية التي لا تخلو منها المنازل المصرية في هذه المناسبة، وشهدت أسعار كحك هذا العام ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بالعام الماضي، ما يعكس الزيادة في تكاليف الإنتاج والمكونات، مع استمرار المنافسة بين العلامات التجارية لتقديم جودة عالية وخيارات متنوعة تناسب مختلف المستهلكين.

أسعار كحك العيد 2025

هشام عبد الباسط يعمل في مجال المخابز البلدية بالجيزة منذ أكثر من ٧٠ عاما. يقول:"ورثت المهنة عن أبويا وجدي وأسعارنا كويسة جدا والجودة كمان عالية جدا. اعمل بالفرن البلدي والآلي الحديث. بدأنا في التحضيرات والتجهيز لعيد الفطر منذ حوالي يومين".

وجاءت أسعار الكحك كالتالي:

كحك ١٨٠ جنيها الكيلو

باسكوت ١٨٠ جنيها الكيلو

بيتي فور ٢٠٠ جنيه الكيلو

بتي فور لوكس ٢٠٠ جنيه الكيلو

سابليه ٢٢٠ جنيها الكيلو

غريبة ٢٢٠ جنيها الكيلو

كوكز ٢٢٠ جنيها الكيلو

العلبة الاقتصادية

العلبة الصغيرة تقريبا كيلو مشكل ١٥٠ جنيها

الوسط ٢ كيلو مشكل ٢٥٠ جنيها

الكحك في عيد الفطر 2025

لاحظت «فيتو» خلال الجولة وجود سعرين لأصناف الكحك والبسكوت والغريبة والبيتي فور السائب، وبسؤال البائعين عن السبب أوضحوا أن هناك سعرين لهذه الأصناف وفقًا للمكونات المصنوعة منها.

تباين أسعار الكحك والبسكويت المصنوع بالسمن البلدي والنباتي

وأضافوا أن السمن من المكونات الرئيسية في إعداد الكحك والبسكويت والغريبة والبيتي فور، ومع ارتفاع أسعار السمن البلدي، كان لابد من إعداد هذه الأصناف بالسمن النباتي حتى يتوافر للمواطنين أصناف الكعك والبسكويت بأسعار مناسبة.

إتاحة منتج قليل الدسم ومنخفض السعر

وتابعوا: أن هناك أصنافا أعدت بالسمن البلدي وأخرى بالنباتي، وهي ليست فقط للتقليل من السعر ولكن لإتاحة منتج للمواطنين الذين يفضلون تناول الكعك والبسكويت «قليل الدسم».

أسباب ارتفاع الأسعار هذا العام

ويعود ارتفاع الأسعار هذا العام إلى عدة عوامل، أبرزها زيادة تكاليف المواد الخام مثل الدقيق والسكر والمكسرات، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة والتكاليف التشغيلية.

كما أن الطلب المتزايد على الكحك مع اقتراب العيد يسهم في تحريك الأسعار بشكل تصاعدي، خاصة في ظل سعي العلامات التجارية للحفاظ على معايير الجودة.

عروض متوقعة قبل العيد

على الرغم من الارتفاع الملحوظ، يتوقع أن تقدم بعض المحلات عروضا وخصومات خلال الأيام الأخيرة قبل العيد، مما يمنح المستهلكين فرصة للحصول على الكحك بأسعار أقل. كما تتيح بعض المتاجر إمكانية الشراء بعبوات صغيرة لتناسب مختلف الميزانيات.

فرحة العيد بطعم الكحك

على الرغم من التغيرات في الأسعار،يظل كحك العيد رمزًا أساسيًا للاحتفال وبهجة التجمعات العائلية، ومع تنوع الخيارات المتاحة فيالأسواق، يمكن لكل أسرة العثور على ما يناسب ميزانيتها وذوقها، وبين الجودة العالية والعروض التنافسية، يظل الإقبال على شراء كحك العيد مستمرًا، ليحافظ على مكانته كجزء أصيل من تقاليد العيد التي يجتمع حولها الجميع.

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