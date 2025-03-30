الأحد 30 مارس 2025
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دين ودنيا

شاب يسأل: هل يثاب غير المسلمين على أعمالهم الصالحة؟ علي جمعة يجيب

علي جمعة يجيب على
علي جمعة يجيب على تساؤلات الشباب، فيتو

تناول الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية الأسبق، في حلقة اليوم من برنامج "نور الدين والدنيا"، قضية الاستقامة بالمناقشة مع عدد من البنات والأولاد.

وقال الدكتور علي جمعة: نسترشد بما تركه النبي، صلى الله عليه وآله وسلم، من المحجة البيضاء التي ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك.

جاء أحدهم إلى سيدنا رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، وقال: قل لي في الإسلام قولًا لا أسأل أحدا بعدك فيه، فقال: قل آمنت بالله ثم استقم، والاستقامة في الحياة الدنيا لها أثر بليغ في نيل سعادة الدارين؛ الدنيا والآخرة. فما هي الاستقامة؟ 

ما هي الاستقامة؟

وقال علي جمعة: الاستقامة هي البعد عن كل قبيح، والإتيان بكل صحيح. والقبيح هو المخالفات والمعاصي والسلوكيات الخاطئة، والصحيح هو الطاعات. ولذلك كان النبي، صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: للإيمان بضعٌ وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن طريق الناس، والحياء شعبة من شعب الإيمان وألف الحليمي (فقيه ومحدث ومتكلم من بخارى)، والإمام البيهقي، وغيرهما "شعب الإيمان".. ما هي هذه الشعب التي تمثل الطاعات؟  وفي المقابل فإن الكفر يتشعب منه كل المعاصي، فأصبحت هناك شجرة للإيمان، تخرج شعبها، وأصبح هناك في المقابل، وعلى العكس شجرة للكفر تنبت المعاصي والمخالفات والسلوكيات الخاطئة.

غير المسلمين، هياخدوا حسنات على الأعمال الصالحة؟

وسأل أحد الشباب: لو غير مسلمين عملوا أعمال صالحة، ربنا هايجازيهم عليها وللا لأ؟
فرد الدكتور جمعة: إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا.

وتساءل شاب: لو أخدت فلوس أزيد من فلوس الدرس، وكنت محتاجها، حلال وللا حرام؟
فأجابه: هذا حرام، لأن الكذب حرام، والوكالة لو أنك وكيل عنه حرام، ولذلك الاحتياج لابد أن يكون واضحا من غير لف ولا دوران.. والنبي، صلى الله عليه وسلم، قال عندما سأله أبو ذر: أيكذب المؤمن؟ قال: لا، بعدما قال: أيسرق المؤمن؟ أيفعل المؤمن كذا، قال: نعم.. فقضية الكذب  قضية شديدة المحال، وأكل أموال الناس بالباطل، حتى مال أبي لا يجوز.

كذبت علشان أصالح صاحباتي

وهنا التفت للبنات، فقالت فتاة: اتنين صحابي متخانقين، وأنا كذبت علشان أصلح ما بينهم، هل أحاسب على الكدب دي؟
فطمأنها جمعة: لا، مش هاتتحاسبي.
وسألت بنت: لو احنا 3 صحاب، واتكلمت مع واحدة فيهم على التالتة، بس كلام عادي.. ده حرام وللا لأ؟
أجاب علي جمعة: باين عليكي إن دي غيبة ونميمة، فإن كانت فيها فهي غيبة، وإن لم تكن فيها فهو بهتان، فبلاش كدة، نعود أنفسنا على البعد عن الغيبة والبهتان.

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وتساءلت بنت: لو أنا وصاحبتي بنتكلم على الواتس، وبعثت لها "فويس"، وأخدت "سكرين شوت"، وبعثته لواحدة تانية.. كدة تعتبر خيانة؟
وفاجأها د. جمعة: شكلها كدة خيانة، والمجالس للأمانات، مش كل حاجة نقولها في المجلس، أنا وهو وهي ننقله ونعمله في الإذاعة المصرية، ممنوع الكلام ده، وكمان ده بيعودنا على حاجات مش حلوة.. السؤال ده جميل جدا؛ لأنه هل دي خيانة؟ أيوة خيانة، وكثيرا ما بتعمل مشاكل.

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على جمعة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضية الاستقامة الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف برنامج نور الدين والدنيا

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