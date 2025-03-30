الأحد 30 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

دين ودنيا

فتاة تسأل عن حكم سماع الأغاني بدون موسيقى، وجمعة يرد: “صاحبتك متشددة ماتاخديش بكلامها”

الدكتور علي جمعة،
الدكتور علي جمعة، فيتو

تناول الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية الأسبق، في حلقة اليوم من برنامج "نور الدين والدنيا"، قضية الاستقامة بالمناقشة مع عدد من البنات والأولاد.

وقال الدكتور علي جمعة: نسترشد بما تركه النبي، صلى الله عليه وآله وسلم، من المحجة البيضاء التي ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك.

جاء أحدهم إلى سيدنا رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، وقال: قل لي في الإسلام قولًا لا أسأل أحدا بعدك فيه، فقال: قل آمنت بالله ثم استقم، والاستقامة في الحياة الدنيا لها أثر بليغ في نيل سعادة الدارين؛ الدنيا والآخرة. فما هي الاستقامة؟ 

ما هي الاستقامة؟

وقال علي جمعة: الاستقامة هي البعد عن كل قبيح، والإتيان بكل صحيح. والقبيح هو المخالفات والمعاصي والسلوكيات الخاطئة، والصحيح هو الطاعات. ولذلك كان النبي، صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: للإيمان بضعٌ وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن طريق الناس، والحياء شعبة من شعب الإيمان وألف الحليمي (فقيه ومحدث ومتكلم من بخارى)، والإمام البيهقي، وغيرهما "شعب الإيمان".. ما هي هذه الشعب التي تمثل الطاعات؟  وفي المقابل فإن الكفر يتشعب منه كل المعاصي، فأصبحت هناك شجرة للإيمان، تخرج شعبها، وأصبح هناك في المقابل، وعلى العكس شجرة للكفر تنبت المعاصي والمخالفات والسلوكيات الخاطئة.

سماع الأغاني بدون موسيقى

وتساءلت إحدى الفتيات: في مرة كنت باسمع أغاني من غير موسيقى، فواحدة من زميلاتي قالت لي: ده غلط، بموسيقى أو من غير موسيقى.
وقبل أن تكمل سؤالها، قال الشيخ: دي متشددة، ما تاخديش بكلامها.

سألت فتاة: لو حد جاي من شغله تعبان، أو واحدة مش قادرة تصلي واقفة، هل ممكن تصلي جالسة؟
فقال: لو عجزت عن القيام للصلاة، لو جت تقوم داخت، وهاتقع، في الحالة دي تصلي وهي قادة، ولكن غير كده مش إني تعبان شوية فأصلي وأنا قاعد، لا.. عند العجز، والعجز معناه إنها لو قامت داخت ووقعت.

شاب يسأل: ما جزاء شهادة الزور؟ وعلي جمعة يرد: هتودي صاحبها جهنم مباشرة (فيديو)

فتيات تسأل عن حكم أموال التيك توك والصلاة بـ لبس ضيق، وعلي جمعة يرد

وسألت بنت: قبل كده شفت صاحبتي تكلم ولد، فنصحتها ومارضيتش تاخد بالنصيحة، وهي مقربة مني وأنا خايفة عليها، لو رحت قولت للإخصائية أو مامتها، هل ده حرام وللا لأ؟
وأجاب المفتي الأسبق: لا، ده أمر بالمعروف ونهي عن المنكر.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

على جمعة الدكتور على جمعة هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف برنامج نور الدين والدنيا النبي صلي الله عليه واله وسلم

مواد متعلقة

فتيات تسأل عن حكم أموال التيك توك والصلاة بـ لبس ضيق، وعلي جمعة يرد

شاب يسأل: ما جزاء شهادة الزور؟ وعلي جمعة يرد: هتودي صاحبها جهنم مباشرة (فيديو)

الأكثر قراءة

الاحتيال على الصائمين، القبض على شخصين يزعمان توزيع مشروبات مجانا وقت الإفطار بالقاهرة (فيديو)

بسبب كلب، القبض على صاحب مطعم قصر المندي و6 آخرين بعد مشادة في مصر الجديدة (فيديو)

كولر يستفسر عن مصير صفقة زيزو والأهلي يحسمها

بعد تريند "هنجيب زبادي ولا حشيش؟!"، الأوقاف توجه نصائح هامة عن كيفية قضاء ليلة العيد

شاهد كشف حساب الرئيس السيسي في رمضان

بقوة 7.1 ريختر، زلزال تونجا يهدد بتسونامي

إصابة 12 شخصًا إثر انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي بالمنيا

كنت نايم والله، موقف مضحك لإمام مسجد اعتقد اليوم عيدًا في مصر، والنشطاء: لسه صيام (فيديو)

منوعات

المزيد

إلغاء رحلات وتخفيف أنشطة رسمية..السرطان يوقف خطط الملك تشارلز

كان يؤدي طقوسًا لتكريم الموتى، ضبط رجل تسبب في أكبر حريق غابات بكوريا الجنوبية

كنت نايم والله، موقف مضحك لإمام مسجد اعتقد اليوم عيدًا في مصر، والنشطاء: لسه صيام (فيديو)

رئيسة منظمة خيرية تتهم الأمير هاري بالتنمر

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد في الأسواق

تعرف على سعر النحاس اليوم الأحد 30 مارس 2025

سعر كيلو الأرز اليوم الأحد في الأسواق

32 جنيهًا سعر كيلو الأرز اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

4 نصائح من الأرصاد لمواجهة تقلبات طقس العيد (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

شاب يسأل: هل يثاب غير المسلمين على أعمالهم الصالحة؟ علي جمعة يجيب

فتاة تسأل: صاحبتي بتكلم ولد وبلغت مامتها حرام ولا حلال؟، علي جمعة يجيب

فتاة تسأل عن حكم سماع الأغاني بدون موسيقى، وجمعة يرد: “صاحبتك متشددة ماتاخديش بكلامها”

المزيد
الجريدة الرسمية