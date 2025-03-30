فتيات تسأل عن حكم أموال التيك توك والصلاة بـ لبس ضيق، وعلي جمعة يرد

تناول الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية الأسبق، في حلقة اليوم من برنامج "نور الدين والدنيا"، قضية الاستقامة بالمناقشة مع عدد من البنات والأولاد.

وقال الدكتور علي جمعة: نسترشد بما تركه النبي، صلى الله عليه وآله وسلم، من المحجة البيضاء التي ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك.

جاء أحدهم إلى سيدنا رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، وقال: قل لي في الإسلام قولًا لا أسأل أحدا بعدك فيه، فقال: قل آمنت بالله ثم استقم، والاستقامة في الحياة الدنيا لها أثر بليغ في نيل سعادة الدارين؛ الدنيا والآخرة. فما هي الاستقامة؟

ما هي الاستقامة؟

وقال علي جمعة: الاستقامة هي البعد عن كل قبيح، والإتيان بكل صحيح. والقبيح هو المخالفات والمعاصي والسلوكيات الخاطئة، والصحيح هو الطاعات. ولذلك كان النبي، صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: للإيمان بضعٌ وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن طريق الناس، والحياء شعبة من شعب الإيمان وألف الحليمي (فقيه ومحدث ومتكلم من بخارى)، والإمام البيهقي، وغيرهما "شعب الإيمان".. ما هي هذه الشعب التي تمثل الطاعات؟ وفي المقابل فإن الكفر يتشعب منه كل المعاصي، فأصبحت هناك شجرة للإيمان، تخرج شعبها، وأصبح هناك في المقابل، وعلى العكس شجرة للكفر تنبت المعاصي والمخالفات والسلوكيات الخاطئة.

الإيمان مستويات

وأضاف علي جمعة: نرى أعلاها وأدناها إذن فهي مستويات، من شهد ألا إله إلا الله خالصا مخلصا من قلبه ليس كمن رفع قشرة موز في الطريق؛ حتى لا يؤذي الناس. لا إله إلا الله هي قضية الكون، ولكن رفع قشرة الموز هو فعل خير، وكذلك الشرك بالله هو أعظم العظائم وأكبر الكبائر، والله يغفر كل الذنوب إلا أن يشرك به، ولكن ترك الموزة رآها هكذا فاستهان بها حتى جاء أحدهم فانزلق فيها وكسر، وترتب على هذا أذية، أو هذا الذي ألقاها في الطريق ارتكب معصية حتى لو لم تصب أحدا، لكن هذه المعاصي بعضها: ابر من بعض، وبعضها أقل من بعض. وفي هذه الجلسة نتكلم عن بعض السلوكيات الخاطئة. كثير منا يسأل: هل هذا صحيح؟ أو قبيح؟ ونريد أن نتتبع الصحيح من القبيح، فنبتعد عن كل قبيح ونتحلى بكل صحيح.

فلوس التيك توك، حلال واللا حرام؟

وتساءلت فتاة: فيه ناس بتعمل فيديوهات "تيك توك" بحركات مش كويسة، ولبس مش كويس، وبيكسبوا من خلال الفيديوهات دي فلوس، الفلوس دي حرام؟

قال: حرام.



وسألت زميلة لها: وهل لو النساء دخلت المسجد للصلاة، ولابسة لبس ضيق، وحاطة مكياج، تتحسب الصلاة، وللا لأ؟

فأجابها: اللبس الضيق ده خارج الصلاة، لكن لو صلت وهي لابسة لبس ضيق صلاتها صحيحة.

وسألت إحدى الفتيات: لما بنلبس بنطلونات واسعة، ونصلي بها، بيقولوا لنا حرام.. ليه؟

وأجابها الدكتور جمعة: مادام البنطلون لا يشف، لا يكشف، لا يصف فهو حلال.



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