الأحد 30 مارس 2025
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دين ودنيا

شاب يسأل: ما جزاء شهادة الزور؟ وعلي جمعة يرد: هتودي صاحبها جهنم مباشرة (فيديو)

الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة يوضح اهمية الإيمان والاستقامة، فيتو

تناول الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية الأسبق، في حلقة اليوم من برنامج "نور الدين والدنيا"، قضية الاستقامة بالمناقشة مع عدد من البنات والأولاد.

وقال الدكتور علي جمعة: نسترشد بما تركه النبي، صلى الله عليه وآله وسلم، من المحجة البيضاء التي ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك.

جزاء شهادة الزور

وسأل أحدهم: ما جزاء شهادة الزور؟
وأجاب: كبيرة من الكبائر، وهاتودي صاحبها لجهنم مباشرة.

جزاء سب الدين

وسأله ولد: ما جزاء سب الدين؟

وقال المفتي: سب الدين كبيرة من الكبائر، ولذلك يجب علينا أن نتنزه عنها، ونتوب عنها.. على طول تقول: أستغفر الله لو جرى على لسان أحدنا هذا الكلام.

البيع بأغلى من سعر الشراء

وسأل شاب: لو أنا اشتريت حاجة، وبعتها بسعر أغلى، هل ده كدة حرام؟

وأجاب الدكتور علي جمعة: لا، ده بيع وشراء، وده حلال.

وتساءل أحد الأولاد: لو شفت واحد تعبان في اللجنة، وغششته، هل ده حلال وللا حرام؟ 

فقال جمعة: الغش حرام، من غشنا فليس منا.. من غشَّ فكأنه تحلى بثوبي زور.. يعني "من برة هللا هللا، ومن جوة يعلم الله".. ده حرام.

الغش بالصدفة

وقال فتى: لو حد كان بيغشش حد، وأنا سمعت الإجابة، حرام وللا حلال؟

 وأجاب جمعة: لا مش حرام.. واحد بيغشش أخوه، ورفع صوته بالتغشيش، الإثم عليه وعلى من غش، لكن أنا قاعد لا بيا ولا عليا سمعت عصفورة بتقول الإجابة، خلاص. وخللي بالك، انت مش هاتفهم الإجابة إلا لو كنت مذاكر، هي فكرتك، لكن لو كنت مش مذاكر مش هاتفهم هو بيقول له إيه.. يعني "علِّم في المتبلم طول الليل يصبح ناسي".. يعني نفس الإجابة مش هاتعرفها.

إزالة شعر الصدر

وسأل شاب: لو واحد شال شعر صدره، حلال وللا حرام؟

ورد عضو هيئة كبار العلماء: لا، مش حرام، كان النبي، صلى الله عليه وآله وسلم، يطلي عورته بالنورة (مادة مزيلة للشعر)، وسائر جسده أهله.

قطع جزء من الحاجب

وتساءل طالب: هل قطع جزء من الحاجب حرام وللا حلال؟

وكان رد الدكتور علي جمعة: نهى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، عن النمص، فممنوع تغيير خلقة ربنا: "ولآمرنَّهم فليُغيّرُنَّ خلق الله".

وسأل شاب: لو احنا متأذيين من كلب في الشارع، وحطينا له سن في الأكل، حلال وللا حرام؟

ورد جمعة: الكلب كان سببا في دخول بعض الرجال والنساء إلى الجنة، فالتأذية دي لو كان مسعورا لازم نبلغ عنه علشان نمنع أذاه.

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الدكتور على جمعة هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف مفتي الجمهورية الاسبق برنامج نور الدين والدنيا النبي صلي الله عليه واله وسلم الأزهر الشريف هيئة كبار العلماء بالأزهر

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