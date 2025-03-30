الأحد 30 مارس 2025
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دين ودنيا

فتاة تسأل: صاحبتي بتكلم ولد وبلغت مامتها حرام ولا حلال؟، علي جمعة يجيب

علي جمعة يوضح حكم
علي جمعة يوضح حكم تركيب الأظافر، فيتو

تناول الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية الأسبق، في حلقة اليوم من برنامج "نور الدين والدنيا"، قضية الاستقامة بالمناقشة مع عدد من البنات والأولاد.

وقال الدكتور علي جمعة: نسترشد بما تركه النبي، صلى الله عليه وآله وسلم، من المحجة البيضاء التي ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك.

جاء أحدهم إلى سيدنا رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، وقال: قل لي في الإسلام قولًا لا أسأل أحدا بعدك فيه، فقال: قل آمنت بالله ثم استقم، والاستقامة في الحياة الدنيا لها أثر بليغ في نيل سعادة الدارين؛ الدنيا والآخرة. فما هي الاستقامة؟.

المهرجانات حلال واللا حرام؟

فتاة: لو أنا سمعت أغاني أو مهرجانات، حرام وللا حلال؟
جمعة: حسب اللي بتقوله: بتقول: ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء.. وبيمدح في سيدنا النبي وبيسبح ربنا، وللا بيقول: قدر أحمق الخطا؟ يعني كأنه بيسب القدر؟!

وسألت بنت: قبل كدة شفت صاحبتي تكلم ولد، فنصحتها ومارضيتش تاخد بالنصيحة، وهي مقربة مني وأنا خايفة عليها، رحت قلت للإخصائية أو مامتها، هل ده حرام وللا لأ؟

وأجاب المفتي الأسبق: لا، ده أمر بالمعروف ونهي عن المنكر.

ترك الصلاة للمذاكرة

سؤال: هل يجوز أترك الصلاة بحجة المذاكرة؟

الإجابة: لا، مايبقاش فيها أي بركة، وكدة احنا مش فاهمين الحكاية أصلها من أولها لآخرها.

فتاة: لو واحد عمل ذنب وتاب، ورجع عمل نفس الذنب تاني، ربنا يقبل توبته؟

جمعة: طبعا، كل ابن آدم خطاء، يعني كثير الخطأ، وخير الخطائين التوابون، يعني كثيري التوبة.

صاحبتي عملت ذنب

فتاة: لو صاحبتي عملت ذنب، وأنا رحت قلت لوالدتها لأني خايفة عليها، هل آخد جزاء الفتنة؟

جمعة: إذا كنتي عايزة تحيطيها وتساعديها على التوبة، دي مش فتنة.

بنت: هل لو حد ظلمني، وأنا رديت له الأذى، علشان آخد حقي؟

جمعة: مش حرام، لكن فيه حاجة أحسن من كدة: "فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون"، الصبر جزاؤه عند الله أكبر بكثير من "فش الغل".

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تركيب الأظافر 

فتاة: لو باركب ضوافر، صاحبتي قالت لي إنها حرام، لو باربيها أو باركبها؟

جمعة: وانتي بتصلي وللا ما بتصليش؟

الفتاة: باصلي.

جمعة: هاتمنع الوضوء، فلابد الإنسان ياخد باله.

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الدكتور على جمعة هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف مفتي الجمهورية الاسبق برنامج نور الدين والدنيا قضية الاستقامة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

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