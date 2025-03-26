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محافظات

البحيرة تستعد لإطلاق حملة للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع السبت

ديوان عام محافظة
ديوان عام محافظة البحيرة

تنطلق الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بالبحيرة يوم السبت القادم، والتي تنفذها مديرية الطب البيطري، تحت إشراف الهيئة العامة للخدمات البيطرية، لضمان تحصين الماشية بجميع مدن ومراكز المحافظة، في إطار جهود محافظة البحيرة لحماية الثروة الحيوانية والحد من انتشار الأمراض الوبائية، وتحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة.

إجراء ضروري للحفاظ على الماشية وزيادة الإنتاج الحيواني

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، أن محافظة البحيرة، حريصة على دعم كافة الجهود الرامية لحماية الثروة الحيوانية، مشيرة إلى أن حملات التحصين تُعد إجراءً ضروريًا للحفاظ على الماشية وزيادة الإنتاج الحيواني، مما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي للمربين.

التحصين يتم وفق إجراءات وقائية صارمة

كما دعت محافظ البحيرة،  جميع المربين وأصحاب الماشية إلى التعاون مع الفرق البيطرية والاستجابة للحملة، مؤكدة أن التحصين يتم وفق إجراءات وقائية صارمة لضمان سلامة الماشية وحمايتها من أي مخاطر صحية.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري الى أن اللقاح متوفر بجميع الإدارات البيطرية على مستوى المحافظة، وأنه تم تجهيز الفرق البيطرية بجميع مشتملات لجان التحصين، مؤكدا أن الحملة ستتم بمتابعة مكثفة لضمان وصول اللقاح لكافة القرى والنجوع والمناطق النائية.

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بالبحيرة الحمي القلاعية حمى الوآدي المتصدع الحملة القومية للتحصين تحصين الماشية

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