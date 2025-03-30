إلغاء رحلات وتخفيف أنشطة رسمية..السرطان يوقف خطط الملك تشارلز

كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن الملك تشارلز الثالث (76 عامًا) ألغى عطلتين خارجيتين لمواصلة علاجه من، السرطان بعد أكثر من عام على تشخيصه.

وتضمنت الإلغاءات رحلة مع الملكة كاميلا إلى منتجع صحي أفريقي، وعطلته السنوية للمشي في رومانيا، التي يزورها منذ 45 عامًا.

ووفق مصادر مقرَّبة، يقضي الملك حاليًّا وقتًا في منزله الريفي "هايجروف" بعد تعرُّضه لآثار جانبية للعلاج، دخل على إثرها المستشفى يوم الخميس الماضي، ما اضطره إلى إلغاء مشاركات رسمية في لندن وبرمنجهام.

وأكد القصر أن الزيارة الطبية كانت غير مجدولة"، واصفًا الأمر بـعقبة بسيطة، فيما أرجعت مصادر أخرى الإلغاءات إلى خلافات في الجدول.

ورغم التحديات، يصر القصر على أن الملك "بحالة معنوية عالية"، وسيعود قريبًا لمهامه، وإن كان قد يخفف بعض أنشطته.

يُذكر أن تشارلز سيُسافر إلى إيطاليا في زيارة دولة مطلع أبريل، لكنه لن يلتقي بسبب ظروفه الصحية

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