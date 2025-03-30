الأحد 30 مارس 2025
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صحة ومرأة

بالمواد الطبيعية، جلسة للعناية باليدين والقدمين ليلة العيد

العناية باليدين والقدمين
العناية باليدين والقدمين

جلسة للعناية باليدين والقدمين ليلة العيد، تعتبر العناية باليدين والقدمين جزءًا لا يتجزأ من استعدادات العيد، لكل امرأة، حيث تحرص النساء على الظهور بإطلالة مشرقة ومميزة. 
 

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ولأن يديك وقدميك قد عانوا كثيرًا طوال شهر رمضان، فيستحقا منك عمل جلسة للعناية العميقة، باستخدام المواد الطبيعية، التي تمنح البشرة النعومة والإشراق، وتعزز الشعور بالراحة والاسترخاء. 

وتعد ليلة العيد فرصة مثالية لتخصيص وقت للعناية بهم، خاصة باستخدام مكونات طبيعية تغذي البشرة دون تعريضها للمواد الكيميائية الضارة.


أهمية العناية باليدين والقدمين
 

العناية بالأيدي
العناية بالأيدي

أكدت خبيرة التجميل هبه محمد، أن اليدان والقدمان من أكثر أجزاء الجسم تعرضًا للإجهاد خلال الشهر الكريم، مما قد تؤثر على صحتهما وجمالهما. فالتعرض المستمر للماء والمنظفات قد يؤدي إلى جفاف اليدين، بينما قد تؤدي الأحذية غير المريحة وكثرة المشي إلى تشقق القدمين.
لذلك، فإن العناية المنتظمة بهما لا تقتصر فقط على الجمال، بل تمتد إلى الحفاظ على صحة الجلد وتجنب الالتهابات والتشققات.
 


خطوات جلسة العناية باليدين والقدمين
 

كما تعد جلسة العناية باليدين والقدمين ليلة العيد من الطقوس الجميلة التي تضيف لمسة من الدلال والاسترخاء، وتساعد على استقبال العيد بإشراق وحيوية، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.

نعومة القدمين
نعومة القدمين

1. تقشير اليدين والقدمين
تبدأ الجلسة بعملية التقشير، والتي تعد خطوة أساسية لإزالة الخلايا الميتة وتحفيز تجديد الجلد. يمكن تحضير مقشر طبيعي من:

ملعقتين كبيرتين من السكر البني.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند.

بضع قطرات من عصير الليمون.
يتم فرك اليدين والقدمين بهذا الخليط بحركات دائرية لطيفة لمدة 5-10 دقائق، ثم يُشطف بالماء الفاتر.

 

2. نقع اليدين والقدمين
بعد التقشير، تأتي مرحلة النقع التي تساعد على ترطيب الجلد وتنعيمه. يمكن استخدام حمام مائي دافئ يحتوي على:

ملعقتين كبيرتين من الملح البحري.

نصف كوب من الحليب لترطيب إضافي.

بضع قطرات من زيت اللافندر أو زيت النعناع لتهدئة البشرة وإعطاء رائحة منعشة.
يتم نقع اليدين لمدة 10 دقائق، والقدمين لمدة 15-20 دقيقة.

 

3. ترطيب عميق
بعد التجفيف، يتم تطبيق ماسك مرطب طبيعي للحصول على ترطيب عميق. يمكن تحضير قناع من:

ملعقة كبيرة من العسل.

ملعقة كبيرة من اللبن الزبادي.

نصف ملعقة صغيرة من زيت اللوز.
يُترك الماسك لمدة 15 دقيقة، ثم يُشطف بالماء الدافئ.

 

4. تدليك اليدين والقدمين
التدليك خطوة أساسية لتعزيز الدورة الدموية وتخفيف التوتر. يستخدم مزيج من زيت الزيتون وزيت جوز الهند لتدليك اليدين والقدمين بحركات دائرية لمدة 5-10 دقائق.

 

5. ترطيب نهائي وحماية الجلد
لإغلاق الجلسة، يتم وضع طبقة من كريم طبيعي محضر منزليًا باستخدام:

ملعقتين كبيرتين من زبدة الشيا.

ملعقة صغيرة من زيت الورد أو زيت الأرغان.
يتم تدليك الكريم بلطف حتى يتم امتصاصه بالكامل.

 

نصائح تساعدك في الحفاظ على يديك وقدميك

 

ارتداء قفازات قطنية بعد الترطيب للحفاظ على نعومة اليدين.

ارتداء جوارب قطنية بعد ترطيب القدمين للحصول على ترطيب عميق.

تكرار هذه الجلسة مرة أسبوعيًا للحصول على أفضل النتائج.

 

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