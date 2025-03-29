ليلة العيد، جلسة العناية بالجسم في البيت بوصفات طبيعية

ليلة العيد، هي الوقت المثالي للاعتناء بالجسم وتحضير البشرة لاستقبال العيد بإطلالة مشرقة ومنتعشة، وهو ما يمكن القيام به في البيت، وبوصفات طبيعية.

فوسط الانشغال بتجهيزات العيد وتحضير الحلويات وترتيب المنزل، قد تهمل الكثير من النساء العناية بأنفسهن، لذلك، فإن تخصيص وقتا في ليلة العيد لجلسة عناية بالجسم بوصفات طبيعية يمنحكِ استرخاءً وانتعاشًا، ويجعلكِ تشعرين بجمال طبيعي في صباح العيد.

أكدت خبيرة التجميل هبة محمد، أن تخصيص وقت لجلسة عناية بالجسم ليلة العيد هو فرصة رائعة لتدللي نفسكِ وتشعري بالراحة والجمال في صباح العيد.

في هذا التقرير، سنقدم لكِ خطوات متكاملة لجلسة عناية بالجسم باستخدام مكونات طبيعية متوفرة في المنزل.

التحضير لجلسة العناية بالجسم

العناية بالجسم

قبل البدء بجلسة العناية، من المهم تجهيز الأجواء المناسبة لتعزيز الشعور بالراحة والاسترخاء، وذلك من خلال:

اختيار وقت مناسب بحيث لا يكون لديكِ أي التزامات تشغلكِ أثناء الجلسة.

تشغيل موسيقى هادئة أو آيات قرآنية تعزز من الشعور بالطمأنينة.

إشعال شموع معطرة أو استخدام زيوت عطرية مثل اللافندر أو الورد.

ارتداء ملابس مريحة والاستعداد للاسترخاء التام.

خطوات جلسة العناية بجسمك ليلة العيد

1. تقشير الجسم بوصفات طبيعية

يُعد التقشير من الخطوات الأساسية لإزالة الجلد الميت وتحفيز الدورة الدموية، مما يمنح بشرتكِ نعومة وإشراقة طبيعية. يمكنكِ اختيار إحدى الوصفات التالية:

سكراب القهوة والسكر البني

2 ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة.

2 ملعقة كبيرة من السكر البني.

2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند أو زيت الزيتون.

بضع قطرات من زيت اللافندر أو ماء الورد (اختياري).

الطريقة:

اخلطي جميع المكونات جيدًا، ثم طبقي الخليط على الجسم بحركات دائرية لطيفة لمدة 5-10 دقائق، ثم اشطفيه بالماء الفاتر. تساعد القهوة على تحسين الدورة الدموية وتقليل السيلوليت، بينما يعمل السكر على تقشير البشرة وإزالة الجلد الميت.

سكراب الشوفان والعسل

3 ملاعق كبيرة من الشوفان المطحون.

2 ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

الطريقة:

اخلطي المكونات جيدًا، ثم ضعيها على بشرتكِ ودلكيها بلطف بحركات دائرية. اتركي الخليط لمدة 10 دقائق، ثم اشطفيه بالماء الفاتر. هذه الوصفة مثالية للبشرة الحساسة، حيث يعمل الشوفان على تهدئة التهيجات، بينما يرطب العسل البشرة.

2. ترطيب الجسم بخلطات طبيعية

بعد التقشير، يأتي دور الترطيب لتعزيز نعومة الجلد وإبقائه رطبًا طوال اليوم. إليكِ بعض الخلطات الطبيعية التي يمكنكِ استخدامها:

ماسك الحليب والعسل

نصف كوب من الحليب الدافئ.

2 ملعقة كبيرة من العسل.

ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو.

الطريقة:

اخلطي المكونات جيدًا ثم وزعي الخليط على الجسم واتركيه لمدة 20 دقيقة قبل غسله بالماء الفاتر. يمنح هذا الماسك بشرتكِ تغذية عميقة ويرطبها بفاعلية.

زبدة الشيا وزيت جوز الهند

2 ملعقة كبيرة من زبدة الشيا.

2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

بضع قطرات من زيت الورد أو زيت الياسمين للعطر.

الطريقة:

ذوّبي زبدة الشيا مع زيت جوز الهند على نار هادئة، ثم أضيفي زيت الورد واتركيه ليبرد قليلًا. استخدمي هذا المزيج لترطيب جسمكِ بعد الاستحمام.

3. حمام بخار منعش للجسم

حمام البخار يساعد على فتح المسام وتنظيفها بعمق، كما يمنحكِ إحساسًا رائعًا بالانتعاش قبل العيد. يمكنكِ تحضيره باستخدام:

وعاء من الماء المغلي.

بضع أوراق من النعناع أو البابونج.

بضع قطرات من زيت اللافندر أو زيت الورد.

الطريقة:

ضعي وجهكِ فوق الوعاء وغطي رأسكِ بمنشفة، واستنشقي البخار لمدة 10 دقائق، ثم اشطفي وجهكِ بالماء البارد لغلق المسام.

تقشير الجسم في البيت

4. تفتيح الجسم وتوحيد اللون بوصفات طبيعية

إذا كنتِ تعانين من تصبغات أو اسمرار في بعض مناطق الجسم، فجربي هذه الوصفات الطبيعية:

ماسك الطمي المغربي وماء الورد

3 ملاعق كبيرة من الطمي المغربي.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

الطريقة:

اخلطي المكونات جيدًا حتى تحصلي على قوام متجانس، ثم وزعيه على الجسم واتركيه لمدة 15 دقيقة قبل شطفه بالماء الفاتر. يعمل الطمي المغربي على تفتيح البشرة وتنظيفها بعمق.

ماسك الزبادي والكركم

2 ملعقة كبيرة من الزبادي.

نصف ملعقة صغيرة من الكركم.

ملعقة صغيرة من العسل.

الطريقة:

اخلطي المكونات وضعيها على المناطق الداكنة لمدة 15 دقيقة، ثم اغسليها بالماء الفاتر. يساعد الكركم في تفتيح البشرة بينما يرطبها العسل والزبادي.

5. تعطير الجسم بطرق طبيعية

بعد إنهاء جلسة العناية، لا تنسي تعطير جسمكِ بطريقة طبيعية تدوم طويلًا:

امزجي ملعقة صغيرة من المسك الأبيض مع زيت اللوز الحلو، وادهني به جسمكِ بعد الاستحمام.

استخدمي ماء الورد البارد لرش جسمكِ وإنعاش بشرتكِ.

اصنعي عطرًا طبيعيًا بخلط قطرات من زيت الياسمين أو زيت اللافندر مع القليل من ماء الورد ورشيه على بشرتكِ وملابسكِ.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.