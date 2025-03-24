قبل عيد الفطر، خطوات العناية ببشرتك الحساسة

مع اقتراب عيد الفطر، تسعى الكثير من النساء للحصول على بشرة صحية ومشرقة استعدادًا للاحتفال مع الأهل والأصدقاء، ولكن إذا كنتِ تمتلكين بشرة حساسة، فقد تواجهين تحديات إضافية بسبب قابليتها للتهيج والاحمرار عند استخدام مستحضرات التجميل أو التعرض للعوامل البيئية المختلفة.





لذا، من المهم اتباع روتين عناية لطيف وفعال يضمن لبشرتك الحساسة النعومة والتوهج، دون التعرض للحساسية أو الجفاف.

أوضحت خبيرة التجميل هبه محمد، أن العناية بالبشرة الحساسة قبل عيد الفطر تتطلب الالتزام بروتين يومي يعتمد على التنظيف اللطيف، والترطيب المستمر، والحماية من العوامل الخارجية.



وأضافت خبيرة التجميل، أنه من خلال استخدام الوصفات الطبيعية، يمكنكِ الحصول على بشرة صحية ومشرقة بدون تهيج أو احمرار.



في هذا التقرير، تستعرض خبيرة التجميل، أفضل الطرق للعناية بالبشرة الحساسة قبل عيد الفطر، مع التركيز على العادات الصحية، واختيار المنتجات المناسبة، والوصفات الطبيعية التي تساعد في تهدئة البشرة وتعزيز إشراقها.



أولًا: فهم طبيعة البشرة الحساسة



البشرة الحساسة تتميز بكونها أكثر عرضة للالتهاب والاحمرار نتيجة التعرض لمهيجات مثل العطور، المواد الكيميائية القاسية، أو حتى بعض العوامل البيئية كالشمس والرياح. كما أنها قد تعاني من الجفاف أو الحكة بسهولة. لذلك، فإن اختيار المنتجات المناسبة وتجنب العادات الضارة يعد أمرًا ضروريًا للحفاظ على صحتها.

ماسكات للبشرة الحساسة

ثانيًا: روتين العناية بالبشرة الحساسة قبل العيد



1. التنظيف اللطيف دون التسبب في تهيج البشرة

يعد تنظيف البشرة الخطوة الأساسية في أي روتين عناية، ولكن مع البشرة الحساسة، لا بد من اختيار غسول لطيف خالٍ من العطور والكحول والمواد الكيميائية القاسية. يفضل استخدام غسول يحتوي على مكونات مهدئة مثل:

الصبار: يرطب البشرة ويقلل الاحمرار.

الشوفان: يعمل كمهدئ طبيعي للبشرة.

ماء الورد: ينعش البشرة ويقلل الالتهابات.

يُنصح بغسل الوجه بالماء الفاتر مرتين يوميًا فقط، حيث إن الماء الساخن قد يزيد من حساسية الجلد.

2. التقشير برفق لإزالة الجلد الميت

على الرغم من أن التقشير خطوة مهمة للحصول على بشرة ناعمة ومتجددة، إلا أنه يجب تجنّب المقشرات القاسية التي تحتوي على جزيئات خشنة أو أحماض قوية. بدلًا من ذلك، يمكن استخدام مقشرات طبيعية خفيفة مثل:

خليط العسل مع دقيق الشوفان المطحون.

مزيج الزبادي مع القليل من السكر البني الناعم.

يكفي تقشير البشرة الحساسة مرة واحدة أسبوعيًا للحفاظ على نضارتها دون التسبب في تهيجها.

3. الترطيب المستمر للحفاظ على نعومة البشرة

تحتاج البشرة الحساسة إلى ترطيب مكثف لمنع الجفاف والتشققات، خاصة مع الصيام ونقص السوائل في الجسم. يُفضل استخدام مرطبات تحتوي على:

حمض الهيالورونيك: يحافظ على ترطيب البشرة لفترة طويلة.

زبدة الشيا: تغذي البشرة وتعزز مرونتها.

زيت اللوز الحلو أو زيت الجوجوبا: يمنحان ترطيبًا طبيعيًا دون التسبب في انسداد المسام.

يمكن تطبيق المرطب بعد غسل الوجه مباشرة لحبس الرطوبة داخل الجلد.

4. الحماية من أشعة الشمس

نظرًا لحساسية البشرة المفرطة، فإن التعرض للشمس دون حماية قد يؤدي إلى الاحمرار وظهور التصبغات. لذا، يُنصح باستخدام واقٍ من الشمس بمعامل حماية لا يقل عن SPF 30 قبل الخروج من المنزل. يجب أن يكون الواقي خاليًا من العطور والكحول، ومناسبًا للبشرة الحساسة.

ثالثًا: الوصفات الطبيعية لتهدئة البشرة قبل العيد



ماسكات للعناية بالبشرة الحساسة

بدلًا من استخدام منتجات قد تسبب التهيج، يمكن الاعتماد على بعض الوصفات الطبيعية التي تمنح البشرة إشراقة طبيعية دون ضرر، ومنها:

1. ماسك الصبار وماء الورد

المكونات:

ملعقة كبيرة من جل الصبار.

ملعقة صغيرة من ماء الورد.

الطريقة:

تُخلط المكونات جيدًا وتُطبق على الوجه لمدة 15 دقيقة.

يُغسل الوجه بالماء الفاتر، ثم يُوضع المرطب.

الفوائد:

يهدئ الاحمرار.

يمنح البشرة ترطيبًا عميقًا.

2. ماسك الشوفان والعسل

المكونات:

ملعقة كبيرة من دقيق الشوفان المطحون.

ملعقة صغيرة من العسل.

ملعقة صغيرة من الزبادي.

الطريقة:

يُمزج الخليط ويوضع على البشرة لمدة 10 دقائق.

يُغسل بالماء الفاتر بحركات دائرية لطيفة.

الفوائد:

يقلل الالتهابات والاحمرار.

ينعم البشرة ويزيل الجلد الميت.

رابعًا: العادات اليومية المهمة للبشرة الحساسة



إلى جانب استخدام المنتجات المناسبة، هناك بعض العادات التي يجب الالتزام بها للحفاظ على بشرتك قبل العيد، مثل:

شرب الماء بانتظام: لترطيب البشرة ومنع جفافها.

تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة: مثل الفواكه والخضروات الطازجة للحفاظ على نضارة الجلد.

تجنب لمس الوجه باليدين المتسختين: لمنع انتقال البكتيريا والتسبب في التهابات الجلد.

اختيار المكياج بعناية: يُفضل استخدام مستحضرات تجميل مخصصة للبشرة الحساسة وخالية من العطور والكحول.

الحد من التوتر: حيث إن الإجهاد قد يزيد من حساسية البشرة ويؤدي إلى تفاقم مشاكلها.



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