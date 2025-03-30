هلال العيد!

العام الحالى من أكثر الأعوام التى ثار فيها جدل واسع حول موعد عيد الفطر المبارك، وإقترن هذا الجدل بالدعاية.. ربما لأن الأغلب الأعم من المصريين كانوا قد جهزوا أنفسهم منذ بدء شهر رمضان أن يكون اليوم هو أول أيام العيد، وعزز ذلك الحسابات الفلكية المصرية التى أشارت إلى ذلك، رغم أن المتعارف عليه أنه لا يأتى شهران متتاليان من الأشهر الهجرية 29 يوم، وشهر شعبان كان 29 يوما!



والأغلب أن هذا الجدل سوف يظل مستمرا ومتكررا بخصوص موعد بدء شهر رمضان وبدء أيام عيد الفطر ما دمنا لا نعتمد في تحديدها على الحسابات الفلكية.. إن المسلمون الاوائل كانوا يعتمدون الرؤية البصرية لأنهم كانوا لا يعلمون بالحسابات الفلكية.. ويتعين الاستفادة من التقدم العلمى الذى حدث فى تحديد بدء شهر رمضان وانتهاءه مثلما نستفيد به فى كل مجالات حياتنا المختلفة، مثل تحديد بقية أشهر السنة..

وتحديد موعد الظواهر الطبيعية مثل النوات عندنا في الاسكندرية والزلازل والبراكين في دول أخرى غيرنا.. وإذا كنّا استخدمنا التلسكوب في رؤية هلال شهر رمضان وهلال شهر شوال فلماذا لا تستخدم الحسابات الفلكية فى تحديدها؟! أليست الحسابات الفلكية تمثل نوعا من الرؤية العقلية نظرا لآن الرؤية البصرية ممدودة!



إن الإعتماد على الحسابات الفلكية سوف تنهى مظاهر الإنقسام العربى الحالى في تحديد بدء شهر رمضان وعيد الفطر الحادث الآن، اللهم إلا إذا كنّا أدمنا هذا الانقسام كما هو حادث في السياسة أيضا، وهو الإنقسام الظاهر عربيا إزاء كل أزماتنا ومشاكلنا بدءا بليبيا ومرورا بالسودان وإنتهاء بسوريا أيضا!

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