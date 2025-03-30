الأحد 30 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

مقالات مختارة

هلال العيد!

العام الحالى من أكثر الأعوام التى ثار فيها جدل واسع حول موعد عيد الفطر المبارك، وإقترن هذا الجدل بالدعاية.. ربما لأن الأغلب الأعم من المصريين كانوا قد جهزوا أنفسهم منذ بدء شهر رمضان  أن يكون اليوم هو أول أيام العيد، وعزز ذلك الحسابات الفلكية المصرية التى أشارت إلى ذلك، رغم أن المتعارف عليه أنه لا يأتى شهران متتاليان من الأشهر الهجرية 29 يوم، وشهر شعبان كان 29 يوما!


والأغلب أن هذا الجدل سوف يظل مستمرا ومتكررا بخصوص موعد بدء شهر رمضان وبدء أيام عيد الفطر ما دمنا لا نعتمد في تحديدها على الحسابات الفلكية.. إن المسلمون الاوائل كانوا يعتمدون الرؤية البصرية لأنهم كانوا لا يعلمون بالحسابات الفلكية.. ويتعين الاستفادة من التقدم العلمى الذى حدث فى تحديد بدء شهر رمضان وانتهاءه مثلما نستفيد به فى كل مجالات حياتنا المختلفة، مثل تحديد بقية أشهر السنة.. 

وتحديد موعد الظواهر الطبيعية مثل النوات عندنا في الاسكندرية والزلازل والبراكين في دول أخرى غيرنا.. وإذا كنّا استخدمنا التلسكوب في رؤية هلال شهر رمضان وهلال شهر شوال فلماذا لا تستخدم الحسابات الفلكية فى تحديدها؟! أليست الحسابات الفلكية تمثل نوعا من الرؤية العقلية نظرا لآن الرؤية البصرية ممدودة!

 

حتى لا نخدع أنفسنا!

ضبط النفس!


إن الإعتماد على الحسابات الفلكية سوف تنهى مظاهر الإنقسام العربى الحالى في تحديد بدء شهر رمضان وعيد الفطر الحادث الآن، اللهم إلا إذا كنّا أدمنا هذا الانقسام كما هو حادث في السياسة أيضا، وهو الإنقسام الظاهر عربيا إزاء كل أزماتنا ومشاكلنا بدءا بليبيا ومرورا بالسودان وإنتهاء بسوريا أيضا! 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأشهر الهجرية الحسابات الفلكية رؤية هلال العيد هلال العيد اول ايام العيد شهر شوال عيد الفطر المبارك موعد عيد الفطر فيتو بوابة فيتو الكاتب الصحفي عبدالقادر شهيب

مواد متعلقة

الدعم حرام!

المحب والزلط !

صدامات والحرب مستمرة!

أرباح وخسائر!

شللية!

الأكثر قراءة

كولر يستفسر عن مصير صفقة زيزو والأهلي يحسمها

مركز الفلك الدولي ينشر أول صورة لهلال شوال في العالمين العربي والإسلامي

شاهد كشف حساب الرئيس السيسي في رمضان

اجتماع مرتقب لحسم مصير زيزو مع الزمالك

سعر كيلو الأرز اليوم الأحد في الأسواق

حميدتي يعترف بانسحاب قواته من العاصمة الخرطوم

كنت نايم والله، موقف مضحك لإمام مسجد اعتقد اليوم عيدًا في مصر، والنشطاء: لسه صيام (فيديو)

التقويم الهجري لا يصلح لتوثيق الأحداث، عمرو محمود ياسين يثير الجدل بشأن اختلاف هلال العيد

منوعات

المزيد

كان يؤدي طقوسًا لتكريم الموتى، ضبط رجل تسبب في أكبر حريق غابات بكوريا الجنوبية

كنت نايم والله، موقف مضحك لإمام مسجد اعتقد اليوم عيدًا في مصر، والنشطاء: لسه صيام (فيديو)

رئيسة منظمة خيرية تتهم الأمير هاري بالتنمر

بمشاركة الملك سلمان وولي العهد، صور ترصد احتفالات السعوديين بأول أيام عيد الفطر

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس اليوم الأحد 30 مارس 2025

سعر كيلو الأرز اليوم الأحد في الأسواق

32 جنيهًا سعر كيلو الأرز اليوم الأحد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

قص ولزق بالكربون.. 40 مسلسلا وأفكارا مكررة في دراما رمضان 2025 (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

ما حكم استخدام ألعاب المراهنات الإلكترونية؟ الأزهر للفتوى يجيب (فيديو)

سيف الله المسلول، أسرار عبقرية خالد بن الوليد في معركة "أجنادين"

حكم صيام المرأة التي تشعر بألم الحيض لكنه لم يخرج قبل الغروب

المزيد
الجريدة الرسمية