حتى لا نخدع أنفسنا!

ما يحدث ونشاهده ليس فقط تصفية للقضية الفلسطينية بما تقوم بِه قوات الاحتلال الاسرائيلى من عدوان بشع على أهل غزة وأيضًا أهل الضفة، وبالخطة التى شرعت في تنفيذها حكومة نتنياهو الهادفة إلى طرد أهل غزة منها وزرع أراضي الضفة بمزيد من المستوطنات وتدمير المخيمات الفلسطينية.. إنما ما يحدث هو أكبر من ذلك كثيرا.. إنه تنفيذ مخطط دولة إسرائيل الكبرى التى تقضم أراضى دول عربية شقيقة مثلما حدث في سوريا ولبنان.



والمؤسف أن ذلك يتم بمواجهة عربية ضعيفة لا تتناسب مع حجم المخطط الاسرائيلي.. بل المؤسف أكثر أن ثمة سباقا عربيا لكسب ود أمريكا وإرضاء إدارتها الحالية، رغم أنها الراعية لإسرائيل والمشاركة لها في تنفيذ هذا المخطط لإقامةَ دولة إسرائيل الكبرى.



ولو استمر حال العرب على هذا المنوال سوف تنجح إسرائيل في تنفيذ مخططها في غضون بضعة سنوات، ربما فترة حكم ترامب الحالية.. فإن حكومة نتنياهو ترى أن فرصتها سانحة ويتعين أن تستغلها في تنفيذ هذا المخطط.. مخطط إسرائيل الكبرى الممتدة من النيل إلى الفرات.. فهى تجد كل المساندة القوية من إدارة ترامب وأيضًا الضعف العربى في مواجهتها!



ولذلك إذا كنا تريد أن نمنع ذلك نحن العرب فإن علينا أن ننتهج سياسات مختلفة تجاه أمريكا.. وبدلا من التسابق لإرضاء إدارتها الجديدة علينا أن نقايضها.. مصالحنا العربية العامة مقابل مصالحها لدينا وفي منطقتنا..

ومصالحنا في تحقيق سلام عادل لن يتحقق إلا بوقف العدوان الاسرائيلى البشع على الفلسطينيين وانسحابها من الأراضى العربية التى استولت قوات الاحتلال الاسرائيلى عليها منذ يونيو 67، وإقامة الدولة الفلسطينية على أراضى غزة والضفة وعاصمتها القدس الشرقية.. وهذا يقتضى أن نعتبر هذه المصالح العامة ذات الأولوية وتسبق المصالح الخاصة الضيقة التى تتمثل في الدعم السياسى للحكام.

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