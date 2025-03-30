عيد الفطر.. السيسي يتبادل التهاني مع ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية والإسلامية.. الرئيس يعرب عن أصدق تهانيه القلبية وأطيب تمنياته الأخوية لهم ولشعوبهم الشقيقة بموفور الصحة والسعادة والمزيد من التقدم

تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة مع ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

السيسي يتبادل التهنئة مع ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية

وأعرب الرئيس في برقياته لأشقائه زعماء الدول العربية والإسلامية، عن أصدق تهانيه القلبية وأطيب تمنياته الأخوية لهم ولشعوبهم الشقيقة داعيا الله العلي القدير أن يتقبل الصيام والقيام وصالح الأعمال ومتمنيا لهم عيدا سعيدا مباركا ينعمون فيه بموفور الصحة والسعادة ولجميع شعوب الأمة الإسلامية المزيد من التقدم والازدهار والاستقرار.

السيسي يتلقي اتصالًا هاتفيًّا من محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، حيث تبادل الزعيمان التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على البلدين والأمتين العربية والإسلامية باليُمن والبركات، وأن يديم على الشعبين الشقيقين الأمن والاستقرار

السيسي يتلقي اتصالًا هاتفيًّا من السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عمان

وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا من السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عمان.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن سلطان عمان وجه التهنئة للرئيس بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، معربًا عن خالص تمنياته لمصر وشعبها بدوام الاستقرار والتقدم. ومن جانبه؛ أعرب الرئيس عن خالص تمنياته لسلطنة عمان الشقيقة حكومة وشعبًا بكل التوفيق والازدهار

السيسي يتلقي اتصالًا هاتفيًّا من الملك عبد الله الثاني بن الحسين، عاهل الأردن

وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من الملك عبد الله الثاني بن الحسين، عاهل الأردن.

وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الزعيمين تبادلا التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وقد أعرب الرئيس عن تمنياته للشعب والقيادة الأردنية الشقيقة بأن يعيد الله عز وجل عليهم هذه الأيام المباركة بكل الخير والتقدم، ومن جانبه ثمن العاهل الأردني العلاقة الوثيقة بين البلدين متمنيا لمصر رئيسًا وشعبًا دوام العزة والأمن.

السيسي يتلقي اتصالًا هاتفيًا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

كما تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الزعيمين تبادلا التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، حيث أعرب الرئيس التركي عن خالص تمنياته لمصر قيادة وشعبًا بدوام الاستقرار والتقدم. ومن ناحيته، أعرب الرئيس عن خالص تمنياته بأن يعيد المولى عز وجل هذه المناسبة على البلدين، وعلى الأمة الإسلامية، بالخير واليُمن والبركات.

السيسي يتلقي اتصالًا هاتفيًّا من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة

كما تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، إتصالًا هاتفيًّا من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن ملك البحرين قدم التهنئة للرئيس بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيًا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على البلدين والأمتين العربية والإسلامية باليُمن والبركات، وهو ما ثمنه الرئيس، حيث تمنى الرئيس لمملكة البحرين الشقيقة قيادة وشعبًا كل التقدم والرخاء، داعيًا الله عز وجل أن يديم على الشعبين الشقيقين الأمن والإستقرار

السيسي يتلقي إتصالًا هاتفيًّا من رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف

كما تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًّا من رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس الوزراء الباكستاني وجه التهنئة للرئيس وللشعب المصري بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيًا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على البلدين والأمة الإسلامية باليُمن والبركات. ومن جانبه، ثمن الرئيس اللفتة الكريمة، مهنئًا رئيس الوزراء الباكستاني والشعب الباكستاني الشقيق بهذه المناسبة المباركة، ومتمنيًا أن يديم الله سبحانه وتعالى على الشعبين الشقيقين الأمن والاستقرار.

أضاف السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أن رئيس وزراء باكستان قد أعرب خلال الإتصال عن تقديره وإعجابه بالنجاح الذي حققته مصر في القضاء على مرض الإلتهاب الكبدي الوبائي (فيروس سي)، مشيرًا إلى رغبته في استفادة باكستان من الخبرة المصرية الرائدة وتجربتها المتميزة في هذا المجال، وهو الأمر الذي رحب به الرئيس، حيث تم الاتفاق في هذا الصدد على تواصل الجانبين لبدء التعاون في هذا المجال.

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