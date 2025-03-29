السيسي يتلقي اتصالًا هاتفيًّا من أردوغان للتهنئة بعيد الفطر المبارك

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الزعيمين تبادلا التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، حيث أعرب الرئيس التركي عن خالص تمنياته لمصر قيادة وشعبًا بدوام الإستقرار والتقدم.

ومن ناحيته، أعرب الرئيس عن خالص تمنياته بأن يعيد المولى عز وجل هذه المناسبة على البلدين، وعلى الأمة الإسلامية، بالخير واليُمن والبركات.



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