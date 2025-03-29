سلطان عمان يهنئ الرئيس السيسي بعيد الفطر المبارك

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عمان.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية الى أن سلطان عمان وجه التهنئة للرئيس بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، معربًا عن خالص تمنياته لمصر وشعبها بدوام الاستقرار والتقدم.

ومن جانبه؛ أعرب الرئيس عن خالص تمنياته لسلطنة عمان الشقيقة حكومة وشعبًا بكل التوفيق والازدهار.



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