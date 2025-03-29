السيسي يتمنى لسلطنة عمان كل التوفيق والازدهار

أعرب الرئيس السيسي عن خالص تمنياته لسلطنة عمان الشقيقة حكومة وشعبًا بكل التوفيق والازدهار.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، تلقى اليوم، اتصالًا هاتفيًا من السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عمان.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن سلطان عمان وجه التهنئة للرئيس بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، معربًا عن خالص تمنياته لمصر وشعبها بدوام الاستقرار والتقدم. ومن جانبه؛ أعرب الرئيس عن خالص تمنياته لسلطنة عمان الشقيقة حكومة وشعبًا بكل التوفيق والازدهار.



كما تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس اتصالًا هاتفيًا من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، حيث تبادل الزعيمان التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على البلدين والأمتين العربية والإسلامية باليُمن والبركات، وأن يديم على الشعبين الشقيقين الأمن والاستقرار.

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