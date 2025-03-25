الأربعاء 26 مارس 2025
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خارج الحدود

خبير بالشؤون الأفريقية: استعادة الجيش السوداني للقصر الجمهوري نقطة تحول استراتيجي

الجيش السوداني، فيتو
الجيش السوداني، فيتو

أكد أحمد إمبابي، الخبير في الشؤون الأفريقية، أن استعادة الجيش السوداني لمقر الحكم في الخرطوم، القصر الجمهوري، تمثل نقطة تحول مهمة في مسار الصراع ضد قوات الدعم السريع، التي سيطرت عليه منذ عام 2023.

 

استعادة الجيش السوداني القصر الجمهوري بالخرطوم

ويرى إمبابي، خلال حديثه بقناة "القاهرة الإخبارية"، أن لهذه الخطوة عدة دلالات رئيسية فقدان الثقة في قيادة الدعم السريع حيث سبق لقائد الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، أن أعلن تمسكه بالقصر الجمهوري، قبل أن يستعيده الجيش السوداني بساعات، مما أضعف مصداقيته أمام عناصره.

 

دلالات التقدم العسكري للجيش السوداني 

ولفت إلى أنه من ضمن الدلالات التقدم العسكري المستمر للجيش السوداني حيث تمكنت القوات المسلحة من استعادة مواقع استراتيجية منذ بداية العام، بدءًا من مدينة ود مدني، ثم مقر القيادة العامة، وصولًا إلى البنك المركزي والقصر الجمهوري.

وأشار إلى أنه من بين الدلالات التطور في التكتيكات العسكرية والاستخباراتية حيث أن الجيش السوداني لم يعتمد فقط على العمليات العسكرية التقليدية، بل طور أساليبه الاستخباراتية والتسليحية، مما مكّنه من مواجهة ميليشيا تسيطر على مناطق مدنية.
 

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الجيش السوداني الخرطوم قوات الدعم السريع القصر الجمهوري بالخرطوم حميدتي

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