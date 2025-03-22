الجيش السوداني يستعيد السيطرة على مقر رئاسة جهاز المخابرات بالخرطوم

كشفت مصادر مسؤولة لـ«الحدث»، أن الجيش السوداني تمكن من استعادة السيطرة على مقر رئاسة جهاز المخابرات بالخرطوم.

وأوضحت المصادر أن المتحدث باسم الجيش السوداني نبيل عبد الله، أكد أن الجيش السوداني يواصل استعادة المرافق والمؤسسات الحيوية بالبلاد.

الجيش السوداني يسيطر على مقر البنك المركزي ومواقع أخرى غربي الخرطوم

أكد المتحدث باسم الجيش السوداني نبيل عبد الله، أن الجيش أحكم سيطرته على مقر بنك السودان المركزي بالمقرن وشركة زين ومصرف الساحل والصحراء وبرج التعاونية وقضت على المئات من عناصر مليشيا الدعم السريع التي حاولت الهروب من خلال بعض الجيوب بوسط الخرطوم.



تأتي هذه الخطوة في إطار العمليات العسكرية المستمرة التي يقوم بها الجيش لتعزيز وجوده في المناطق الإستراتيجية.

في سياق متصل، أعلن اللواء ظافر عمر عبد القادر، قائد منطقة أم درمان العسكرية وسلاح المهندسين في الجيش، عن نجاح القوات في تطهير أحياء النخيل والبستان وأم بدة السبيل غربي أم درمان من وجود قوات الدعم السريع.

خلال الساعات الماضية، حقق الجيش تقدمًا كبيرًا في هذه الأحياء، ونشر الجنود صور توثق سيطرتهم على المناطق المستهدفة.

وأمس قال رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان: لا تراجع عن استكمال تحرير كامل السودان، والدعم السريع يتعمد استهداف السودانيين بالمسيرات.

وأضاف البرهان: "الجيش ملتحم مع الشعب في معركته ضد الميليشيات ولا تفاوض مع الدعم السريع بعد أن رفضوا إلقاء السلاح وكلنا تصميم على إنهاء التمرد والقضاء على الدعم السريع".

وأصدر الجيش السوداني بيانا بعد سيطرة قواته على القصر الجمهوري في الخرطوم.

ووصف البيان الذي يحمل اسم "القيادة العامة للقوات المسلحة"، عملية استعادة القصر بـ"الملحمة".



وقال البيان إن قوات الجيش هزمت قوات الدعم السريع بمناطق وسط الخرطوم والسوق العربي ومباني القصر الجمهوري (رمز سيادة وكرامة الامة السودانية) والوزارات".

وأضاف أن القوات "دمرت أفراد ومعدات العدو تدميرا كاملا، واستولت على كميات كبيرة من معداته وأسلحته بالمناطق المذكورة".

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