الأحد 30 مارس 2025
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خارج الحدود

18 غارة أمريكية تستهدف مواقع وأسلحة تابعة للحوثي باليمن (فيديو)

مقاتلة أمريكية، فيتو
مقاتلة أمريكية، فيتو

أفاد إعلام حوثي، الأحد، بأن الطيران الأمريكي نفذ 18 غارة على عدة محافظات يمنية.

فقد استهدف الطيرانُ الأميركي اجتماعًا لقيادات حوثية في منطقةِ ساقين شرقَ مدينةِ صعدة بثلاثِ غارات، أسفرت عن سقوطِ قتلى وجرحى.

وأفادت مصادر  بأن الطيران الأمريكي شن 4 غاراتٍ على سنحان جنوبَ شرقي صنعاء، مستهدفًا مخازنَ أسلحةٍ للحوثيين.

كما تم إعلام حوثي أيضا بشنِ الطيران الأمريكي غارتين على منطقة بني مُعاذ في سحار غربَ صعدة.

وكذلك شن الطيرانُ الأمريكي 3 غارات على جبل النبي شعيب في بنيِ مطر غربَ صنعاء.

ووفقًا لمراجعة حديثة لوكالة "أسوشييتد برس"، فإن الحملة الأميركية ضد الحوثيين في اليمن بعهد الرئيس دونالد ترامب أكثر شمولا ودقة، وتختلف من حيث نوعية الأهداف وتركيزها عما كانت عليه في عهد الرئيس السابق جو بايدن.

فقد انتقلت واشنطن من استهداف مواقع الإطلاق فقط في عهد بايدن، إلى إطلاق النار على كبار المسؤولين، إضافة إلى إسقاط قنابل في المدن.

ووفقا لمستشار الأمن القومي مايك والتسن، فإن القوات الأميركية استهدفت كبار قادة قوات الحوثي بينهم كبير خبراء الصواريخ لدى الجماعة، إضافة لمراكز اتصالات ومصانع أسلحة، ومنشآت لإنتاج الطائرات المسيرة المائية.

إلى ذلك، وتؤكد صور الأقمار الاصطناعية أن الجيش الأمريكي نقل ما لا يقل عن 4 قاذفات شبح بعيدة المدى من طراز "بي-2"، إلى قاعدة دييجو جارسيا في المحيط الهندي، عدا عن إرسال حاملة الطائرات "يو إس اس كارل فينسون" إلى الشرق الأوسط للمشاركة في المهمة ضد الجماعة اليمنية.

كل ذلك، يدلل على نية ترامب تغيير المواجهة، على خلاف سلفه، وتنفيذ ما تعهد به عندما هدد بالقول: "سيدفعون ثمنًا باهظًا على هجماتهم".

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الطيران الأمريكي مدينة صعدة صنعاء صور الأقمار الاصطناعية ى جبل النبي شعيب

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