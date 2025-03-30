الأحد 30 مارس 2025
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حوادث

مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين في كرداسة

مشاجرة، فيتو
مشاجرة، فيتو

تمكنت قوات مباحث الجيزة من السيطرة على مشاجرة بالأسلحة النارية وقعت بين عائلتين بدائرة مركز شرطة كرداسة، أسفرت عن إصابة ربة منزل تبلغ من العمر 50 عامًا، بعيار ناري وتم نقلها للمستشفى وتم القبض على أطرافها واقتيادهم لمركز الشرطة وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة في الحادث.

تلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة إخطارًا من المقدم محمد سعودي رئيس مباحث كرداسة يفيد فيه، بنشوب مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات الجيرة؛ ما أدى إلى إطلاق أعيرة نارية من أحد أطراف المشاجرة من فرد خرطوش كان بحوزته، وأصاب بها ربة منزل  برش خرطوش بالجسم والوجه وحالتها العامة حرجة، تم نقل المصابة إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية.

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قوات مباحث الجيزة مشاجرة بالأسلحة النارية مركز شرطة كرداسة الجنائية بالجيزة

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