الأحد 30 مارس 2025
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حوادث

التصريح بدفن جثث 4 أشخاص لقوا مصرعهم في حادث بالسلام

حادث تصادم، فيتو
حادث تصادم، فيتو

صرحت نيابة السلام بدفن جثث 4  أشخاص لقوا مصرعهم في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الدائري اتجاه السلام، عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 


تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق الدائري بوقوع حادث مروري، وانتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.


وبالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الدائري اتجاه السلام مما أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 4 آخرين وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة السلام غرفة عمليات الادارة العامة للنجدة طريق الدائري النيابة العامة

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