الأحد 30 مارس 2025
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حوادث

القبض على صاحب كيان تعليمى بدون ترخيص بتهمة النصب على المواطنين بالدقي

كيان تعليمي بدون
كيان تعليمي بدون ترخيص

تمكنت مباحث الأموال العامة، من القبض على أحد الأشخاص لإدارته كيان تعليمى"بدون ترخيص" بالدقي للنصب والاحتيال على المواطنين.

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أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص،  بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية معتمدة فى مجالات مختلفة وإيهامهم بكونها تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى مقابل مبالغ مالية" على خلاف الحقيقة".


وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الكيان وأمكن ضبطه، وبحوزته (عدد من الشهادات الدراسية "خالية البيانات" واستمارات التسجيل منسوب صدورها للكيان – مطبوعات دعائية) وتم  إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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