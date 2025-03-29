الأحد 30 مارس 2025
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حوادث

القبض على قائد سيارة صدم شابا أثناء عبوره الطريق بالعياط

ضبط متهم، فيتو
ضبط متهم، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على قائد سيارة دهس شاب بسيارته أثناء عبوره الطريق بمنطقة العياط مما أسفر عن إصابته.


حادث العياط اليوم 

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، بلاغا من الأهالى يفيد بوقوع حادث مروري بمنطقة العياط، وعلى الفور أنتقل رجال مرور الجيزة لمكان الواقعة.


وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شاب للطريق بمنطقة العياط صدمته سيارة مسرعة، مما أسفر عن إصابته، وتم نقله الي المستشفى لتلقي العلاج اللازم.


وتحفظ فريق من رجال المباحث من كاميرات المراقبة لتفريغها للوقوف على ملابسات الواقعة، وضبط مالك السيارة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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