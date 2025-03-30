الأحد 30 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بالأسماء، ماذا تعرف عن الحكومة السورية الجديدة؟

أحمد الشرع، فيتو
أحمد الشرع، فيتو

الحكومة السورية، أعلن الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، مساء أمس السبت، تشكيل حكومة جديدة تضم وزيرة واحدة وتتولى أهم حقائبها شخصيات مقربة منه.


وفي كلمة ألقاها خلال مراسم الإعلان عن الحكومة، أكد الشرع الذي تولى السلطة في الثامن من ديسمبر، رغبته في "بناء دولة قوية ومستقرة".

واحتفظ وزيرا الخارجية أسعد الشيباني والدفاع مرهف أبو قصرة، المقربين من الرئيس الانتقالي، بمنصبيهما في الحكومة.

كما تم تعيين رئيس المخابرات العامة أنس خطاب، وهو قريب أيضا من الشرع، وزيرا للداخلية.

وكلّفت هند قبوات، وهي مسيحية ومعارضة للرئيس المخلوع بشار الأسد، حقيبة الشؤون الاجتماعية والعمل.

وتم تعيين رائد الصالح رئيس منظمة الخوذ البيضاء التي تولت عمليات الإنقاذ في مناطق سيطرة المعارضة سابقا، وزيرا للطوارئ والكوارث.

وأدى الوزراء اليمين الدستورية أمام الرئيس السوري أحمد الشرع في قصر الشعب في دمشق.

يأتي الإعلان الذي كان من المنتظر في البداية أن يصدر في الأول من مارس، فيما يدعو المجتمع الدولي إلى عملية انتقالية شاملة في سوريا.

تشكيلة الحكومة الجديدة:

وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني
وزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة
وزير الداخلية أنس خطاب
وزير العدل مظهر الويس
وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري
وزير التعليم العالي مروان الحلبي
وزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات
وزير الطاقة محمد البشير
وزير المالية محمد يسر برنية
وزير الاقتصاد نضال الشعار
وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني
وزير الطوارئ والكوارث رائد الصالح
وزير الاتصالات عبدالسلام هيكل
وزير الزراعة أمجد بدر

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحكومة السورية الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع أسعد الشيباني بشار الأسد قصر الشعب في دمشق

مواد متعلقة

الشرع خلال مراسم إعلان تشكيل الحكومة الجديدة: نشهد ميلاد مرحلة جديدة في مسيرة سوريا

بريطانيا تطلب من رعاياها مغادرة سوريا بأي وسيلة متاحة

بعد أسبوعين من الإعلان الدستوري، سوريا تعلن تشكيل الحكومة الجديدة اليوم

الشرع يلتقي وفدا من الطائفة الشيعية في سوريا

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يقرر مد إجازة عيد الفطر حتى 2 أبريل

أول بيان رسمي سعودي عن إغلاق محلات "بلبن" في المملكة

مدحت العدل يرد على تصريحات حسام حسن: لا فهم ولا عقل

أحمد حجازي يسخر من حسام حسن بعد تصريحاته المثيرة

بعد اختلاف رؤية العيد لو مسافر غدا من السعودية لمصر أفطر ولا أصوم؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

ابتداءً من اليوم، تعليمات هامة للمسافرين إلى السودان

المواعيد الجديدة لصلاة عيد الفطر بعد تعذر رؤية هلال شوال

بعد غضب جماهير الزمالك، أول تعليق من حسام حسن على رغبته في انتقال زيزو للأهلي

منوعات

المزيد

سائق يوقف حافلته ويلعب مع الأطفال بالثلج في تركيا (فيديو)

إقبال كثيف على محلات وسط البلد لشراء ملابس عيد الفطر 2025 (صور)

مقتل وإصابة 6 أشخاص في حادث إطلاق نار بأمريكا

ليتوانيا تسعى لانتشال جنود أمريكيين ابتلعهم مستنقع

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

340 جنيها زيادة فى سعر جرام الذهب عيار 21 خلال مارس

سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم

استقرار أسعار الأرز اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الإفتاء تحسم جدل رؤية هلال أول أيام عيد الفطر المبارك 2025 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 30 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

فضل آخر ليلة من ليالي رمضان وحكم الدعاء فيها

بعد اختلاف رؤية العيد لو مسافر غدا من السعودية لمصر أفطر ولا أصوم؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية