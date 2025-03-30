بالأسماء، ماذا تعرف عن الحكومة السورية الجديدة؟

الحكومة السورية، أعلن الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، مساء أمس السبت، تشكيل حكومة جديدة تضم وزيرة واحدة وتتولى أهم حقائبها شخصيات مقربة منه.



وفي كلمة ألقاها خلال مراسم الإعلان عن الحكومة، أكد الشرع الذي تولى السلطة في الثامن من ديسمبر، رغبته في "بناء دولة قوية ومستقرة".

واحتفظ وزيرا الخارجية أسعد الشيباني والدفاع مرهف أبو قصرة، المقربين من الرئيس الانتقالي، بمنصبيهما في الحكومة.

كما تم تعيين رئيس المخابرات العامة أنس خطاب، وهو قريب أيضا من الشرع، وزيرا للداخلية.

وكلّفت هند قبوات، وهي مسيحية ومعارضة للرئيس المخلوع بشار الأسد، حقيبة الشؤون الاجتماعية والعمل.

وتم تعيين رائد الصالح رئيس منظمة الخوذ البيضاء التي تولت عمليات الإنقاذ في مناطق سيطرة المعارضة سابقا، وزيرا للطوارئ والكوارث.

وأدى الوزراء اليمين الدستورية أمام الرئيس السوري أحمد الشرع في قصر الشعب في دمشق.

يأتي الإعلان الذي كان من المنتظر في البداية أن يصدر في الأول من مارس، فيما يدعو المجتمع الدولي إلى عملية انتقالية شاملة في سوريا.

تشكيلة الحكومة الجديدة:

وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني

وزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة

وزير الداخلية أنس خطاب

وزير العدل مظهر الويس

وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري

وزير التعليم العالي مروان الحلبي

وزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات

وزير الطاقة محمد البشير

وزير المالية محمد يسر برنية

وزير الاقتصاد نضال الشعار

وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني

وزير الطوارئ والكوارث رائد الصالح

وزير الاتصالات عبدالسلام هيكل

وزير الزراعة أمجد بدر

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