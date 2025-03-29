الشرع خلال مراسم إعلان تشكيل الحكومة الجديدة: نشهد ميلاد مرحلة جديدة في مسيرة سوريا

قال الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم السبت خلال مراسم إعلان تشكيل الحكومة الجديدة: نشهد ميلاد مرحلة جديدة في مسيرة سوريا.

الشرع: نشهد ميلاد مرحلة جديدة في مسيرة سوريا

وأضاف أحمد الشرع:" أن الحكومة السورية الجديدة تسعى لإعادة بناء مؤسسات الدولة، وسنقوم باستقطاب الموارد البشرية السورية من الخارج.

وتابع:" لن نسمح للفساد بالتسلل إلى المؤسسات السورية وسنسعى لتقوية العملة السورية ومنع التلاعب بها".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أفادت وسائل إعلام سورية، بأن إعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة سيجري مساء اليوم، وسط حالة من الترقب الشعبي.

وذكرت وسائل الإعلام السورية، أنه بعد 4 أشهر على رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد في ديسمبر الماضي، من المقرر أن تعلن الإدارة السورية الجديدة عن "حكومة كفاءات".

تشكيل حكومة جديدة في سوريا

وأكدت تلك الوسائل نقلا عن مصادر، أن إعلان الحكومة السورية الجديدة سيتم اليوم الساعة 10 مساء بتوقيت دمشق.

وتعد الحكومة الجديدة، وفقا للمصادر السورية، "أول حكومة تكنوقراط تشكل في البلاد، ما يعزز الآمال بإحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسساتي".

وتأتي هذه الخطوة بعد نحو أسبوعين من توقيع الشرع على الإعلان الدستوري، في 13 مارس الجاري، والذي دخل حيّز التنفيذ ليشكّل الإطار القانوني للمرحلة الانتقالية المحددة مدتها بخمس سنوات.

وتضمن الإعلان الدستوري حل المحكمة الدستورية السابقة، مع التأكيد على احترام استقلال القضاء، كما نصّ على تشكيل لجنة لصياغة دستور دائم للبلاد، إلى جانب التأكيد على وحدة الأراضي السورية واحترام الخصوصيات الثقافية، مع ضمان الحقوق والحريات، بما يشمل حرية الرأي والتعبير والصحافة والنشر وحقوق المرأة والملكية.

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